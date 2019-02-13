Масштабные хищения в "Укркосмосе": НАБУ завершило досудебное расследование
Среди подозреваемых – экс-директор ГП "Укркосмос" и бывший внештатный советник генерального директора
В среду,13 февраля 2019 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили лицам, подозреваемым в нанесении более 8 млн долл. убытков ГП "Укркосмос" о завершении досудебного расследования. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Среди подозреваемых – экс-директор ГП "Укркосмос", чьи действия квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением") и бывший внештатный советник генерального директора Национального космического агентства Украины (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,2 млн долл., предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "Южмаш".
В результате таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь".
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