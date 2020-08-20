Масштабные кибератаки ко Дню Независимости: СНБО предупреждает об опасности

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны выявил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе СНБО, речь идет об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты НКЦК (Национальный координационный центр кибербезопасности. – Ред.) при СНБО Украины обнаружили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", – рассказали в СНБО.

Отмечается, что во время последних попыток атак злоумышленники использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

В тренде Количество попыток пронести оружие в суды Киева выросло почти вполовину: как будут бороться

Ранее мы сообщали, что Главное разведуправление России в очередной раз обвинили в кибершпионаже. ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб".

Реклама

Также напомним, еще в 2017 году Рада приняла закон о кибербезопасности. Документом определены понятия: кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама