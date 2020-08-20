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Масштабные кибератаки ко Дню Независимости: СНБО предупреждает об опасности

20 августа, 07:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Кибератаку готовит хакерская группировка , подконтрольная российским спецслужбам

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны выявил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости.

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Как сообщили в пресс-службе СНБО, речь идет об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты НКЦК (Национальный координационный центр кибербезопасности. – Ред.) при СНБО Украины обнаружили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", – рассказали в СНБО.

Отмечается, что во время последних попыток атак злоумышленники использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

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Ранее мы сообщали, что Главное разведуправление России в очередной раз обвинили в кибершпионаже. ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб".

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Также напомним, еще в 2017 году Рада приняла закон о кибербезопасности. Документом определены понятия: кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры.

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