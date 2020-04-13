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Масштабные лесные пожары в Чернобыле: Геращенко успокоил украинцев

13 апреля, 20:42

Елена Вус

Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заверяет, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где продолжают бушевать масштабные лесные пожары, сейчас полностью безопасно.

"Хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС. ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находиться на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены", - .написал замминистра на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По его словам, хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров. Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный" был потушен на дальних подступах еще утром.

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"Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается", - подчеркнул он.

Он отметил, что спасатели работают в очень сложных условиях.

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"Тушение лесных и болотных пожаров одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков. Традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения. Обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву", – рассказал Геращенко.

По его словам, в случае с Зоной отчуждения этого делать как раз не рекомендуется, или делается не везде где это возможно, из-за того, что радиоактивные частицы могут таким образом быть извлечены из-под земли, где они находятся уже 34 года.

"Спасатели тушат пожар с использованием авиации, обрушивая сотни тонн воды с неба. Но этого пока не достаточно, чтобы потушить все очаги возгорания. Задача спасателей – препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры. И они справятся с этой задачей! Пожалуйста, не мешайте им работать. Не распространяйте и не перепощивайте фейки, неправду и откровенную ерунду. Все будет хорошо", – резюмировал он.

Ранее член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что масштабные лесные пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС добрались не только до Припяти, но и ужераспространились на территории в двух километрах от пункта захоронения радиоактивных отходов "Подлесный".

О том, как авиация помогает в тушении пожаров в Зоне отчуждения, смотрите видео:

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МВД Чернобыль зона отчуждения пожар лесные пожары ядерное топливо хранилища Чернобыльская АЭС Антон Геращенко радиационный фон

Источник: Сегодня

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