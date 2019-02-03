Масштабный пожар на "Лесной" в Киеве был локализован – ГСЧС
Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, локализован
В субботу вечером, 2 февраля, в 23:03 пожар в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, в Деснянском районе столицы, был локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Возгорание локализовали на площади около 10,5 тыс кв. м.
Сообщается, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ.
Сейчас состояние воздуха в пределах нормы.
На месте происшествия работает 35 единиц пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, сложность ликвидации пожара заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения. Поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.
Позднее появилось видео масштабного пожара с высоты птичьего полета.
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