Масштабный пожар на "Лесной" в Киеве был локализован – ГСЧС

Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, локализован

Фото: ГСЧС.

Масштабный пожар на "Лесной" в Киеве был локализован – ГСЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/614/766/5c561476622b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/614/766/5c561476622b8.jpg 2019-02-03T00:08:55+02:00 Украина Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, локализован

В субботу вечером, 2 февраля, в 23:03 пожар в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, в Деснянском районе столицы, был локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание локализовали на площади около 10,5 тыс кв. м.

Сообщается, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ.

Сейчас состояние воздуха в пределах нормы.

На месте происшествия работает 35 единиц пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, сложность ликвидации пожара заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения. Поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Позднее появилось видео масштабного пожара с высоты птичьего полета.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Масштабный пожар на "Лесной" в Киеве был локализован – ГСЧС". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...