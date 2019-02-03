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Масштабный пожар на "Лесной" в Киеве был локализован – ГСЧС

Сегодня, 00:08

Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, локализован

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.
Масштабный пожар на "Лесной" в Киеве был локализован – ГСЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/614/766/5c561476622b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/614/766/5c561476622b8.jpg Украина Пожар в складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, локализован

В субботу вечером, 2 февраля, в 23:03 пожар в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, в Деснянском районе столицы, был локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание локализовали на площади около 10,5 тыс кв. м.

Сообщается, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. 

Сейчас состояние воздуха в пределах нормы.

На месте происшествия работает 35 единиц пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, сложность ликвидации пожара заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения. Поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Позднее появилось видео масштабного пожара с высоты птичьего полета.

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Тег Киев, пожар, троещина, ГСЧС, Деснянский район

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