Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: реакция мировых СМИ

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который вспыхнул еще 4 апреля и продолжается до сих пор, привлек внимание практически всех мировых СМИ.

Впрочем, учитывая опасность, которую несут выбросы при горении леса с осевшими на нем радиационными частицами, ничего странного в этом нет.

В частности, на возгорание, которое, как предполагают в полиции Киевской области, может быть результатом поджога, отреагировали по всему миру: в США (CNN, Time, ABC), Европе (Euronews, Independent, Guardian, Le Parisien, Spiegel, Deutsche Welle) и других странах мира (CBC (Канада), ynet (Израиль).

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Иностранные журналисты преимущественно цитируют временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, который сообщил о повышенной радиации в центре пожара.

Напомним, что пожар вспыхнул 4 апреля вблизи села Владимировка на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС. Позже стало известно о том, что образовались два очага, один из которых был локализован. В тушении огня принимают участие порядка 150 человек и более 30 единиц техники, включая пожарные самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8.

По факту случившегося уже открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

6 апреля был задержан предполагаемый поджигатель леса в Зоне отчуждения.

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