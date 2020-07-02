В Николаевской области вспыхнул масштабный пожар: свалка горит два дня (фото, видео)

В Николаевской области второй день горит мусорная свалка. Спасатели продолжают бороться с огненной стихией. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, огонь уже охватил тысячу "квадратов".

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Сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" в селе Мешково-Погорелово спасатели получили вечером 1 июля. Огонь быстро распространялся и захватывал все больше и больше территории. Ликвидация пожара продолжается второй день, так как почти по всему периметру прослеживаются тлеющие очаги.

"Пожары на данном объекте имеют систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте. И это при том, что количество пожаров на открытых территориях области растет, а ситуация с обещаниями остается на уровне пустых слов", – добавили в пресс-службе.

В ГСЧС также отметили, что жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь в собственных дворах они не могут нормально дышать из-за душного едкого дыма.

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Напомним, в апреле в Вознесенском районе Николаевской области спасатели также тушили свалку бытовых отходов. Тогда огонь успел распространиться примерно на два гектара.

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