Масштабные пожары в Португалии: посольство обратилось к украинцам

Существует угроза возникновения других пожаров в центре и на севере Португалии

Фото: AFP

В связи с масштабными пожарами в округе Каштелу-Бранку в центре Португалии, которые продолжают нести угрозу местному населению, посольство Украины в этой стране рекомендовало украинцам воздержаться от посещения лесной местности в указанном регионе до стабилизации ситуации.

Об этом сообщается 21 июля на сайте дипломатического представительства.

Посольство также предупредило о существовании повышенной вероятности возникновения новых пожаров в центральной и северной частях Португалии.

"Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб, в том числе путем рассылки предупреждающих sms о развитии ситуации, и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб", – сказано в сообщении.

Диппредставительство призвало граждан сообщать о возникновении пожаров или в случае попадания в опасную ситуацию, прежде всего, португальские пожарно-спасательные службы по номеру 112, а также звонить на "горячую линию" посольства и Министерства иностранных дел Украины.

Новости "Сегодня" писали, что в Португалии уже пострадали 20 человек: восемь пожарных и 12 гражданских, все они госпитализированы. 21 июля в пяти регионах центральной и южной Португалии был объявлен максимальный уровень пожарной опасности.

Видео: Reuters

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