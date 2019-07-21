Масштабные пожары в Португалии: посольство обратилось к украинцам
Существует угроза возникновения других пожаров в центре и на севере Португалии
В связи с масштабными пожарами в округе Каштелу-Бранку в центре Португалии, которые продолжают нести угрозу местному населению, посольство Украины в этой стране рекомендовало украинцам воздержаться от посещения лесной местности в указанном регионе до стабилизации ситуации.
Об этом сообщается 21 июля на сайте дипломатического представительства.
Посольство также предупредило о существовании повышенной вероятности возникновения новых пожаров в центральной и северной частях Португалии.
"Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб, в том числе путем рассылки предупреждающих sms о развитии ситуации, и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб", – сказано в сообщении.
Диппредставительство призвало граждан сообщать о возникновении пожаров или в случае попадания в опасную ситуацию, прежде всего, португальские пожарно-спасательные службы по номеру 112, а также звонить на "горячую линию" посольства и Министерства иностранных дел Украины.
Новости "Сегодня" писали, что в Португалии уже пострадали 20 человек: восемь пожарных и 12 гражданских, все они госпитализированы. 21 июля в пяти регионах центральной и южной Португалии был объявлен максимальный уровень пожарной опасности.
Ранее мы писали о лесных и степных пожарах, охвативших Оренбургскую область России.
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