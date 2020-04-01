Массовое тестирование сотрудников — залог выживания бизнеса

По данным исследования Science, на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом приходится пять-десять недиагностированных. А это значит, что "оптимизм" Украины, где официально зафиксировано чуть более 700 заразившихся, напрямую связан с недостаточным количеством экспресс-тестов для массового использования: на производствах, в банках, транспортных компаниях, — там, где люди вынуждены продолжать контактировать друг с другом.

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Во Львовской области уже начали массовое тестирование на COVID-19 тех людей, чьи профессии и должности не позволяют уйти в самоизоляцию. И уже в ходе данного экспресс-тестирования было выявлено 2 положительных случая, как заявил на своей странице в facebook мэр Львова Андрей Садовый. "Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. Важно — это результаты именно экспресс-тестов", — сообщается в посте.

Этот опыт необходимо быстро перенимать и остальным городам Украины, брать на вооружение ответственным бизнесам. "Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов. Следующий этап проекта — сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем — предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус", — говорится в сообщении в facebook главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, где он благодарит IT-компании за содействие данной инициативе.

Бессимптомность заражения делает массовое тестирование необходимостью. Те, кто даже не подозревают о том, что являются носителями COVID-19 и вынуждны ходить на работу, ставят под угрозу остальных людей. Без своевременного тестирования и в случае позитивного результата — своевременной изоляции и лечения, под угрозой продолжают быть тысячи жизней.

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