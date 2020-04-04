Увольнения из-за карантина: законно ли это и что делать украинцам

Уволить сотрудников просто из-за того, что ввели карантин, работодатели не могут

Из-за карантина, который действует по всей Украине, множество предприятий, магазинов, кафе, ресторанов и кинотеатров закрылось, оставив тысячи людей без работы. Но если одни начальники просто отправляют своих сотрудников в отпуск или переводят на удаленку, другие попросту всех увольняют, несмотря на настоятельные рекомендации властей этого не делать. Сайт "Сегодня" рассказывает, имеют ли работодатели право увольнять людей во время карантина и что делать в такой ситуации.

Что означает форс-мажор

Недавно в Раде приняли законопроект, согласно которому введенный карантин отнесли к форс-мажорным обстоятельствам. Так, форс-мажор — это чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые делают объективно невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), обязанностей по законодательным и другим нормативным актам.

Мы решили расспросить юристов о том, как такая форс-мажорная ситуация влияет на обычных работников. Сергей Тарасюк, управляющий партнер АО "Тарасюк и партнеры", поясняет, что согласно закону, где карантин определили как форс-мажорную ситуацию, сотрудники могут выполнять свою работу дома.

"Работодатель может поручить работнику, в том числе государственному служащему, служащему органа местного самоуправления, выполнять в течение определенного периода работу, определенную трудовым договором, дома, а также предоставлять работнику – в том числе государственному служащему, служащему органа местного самоуправления – с его согласия отпуск", — говорит Тарасюк.

Он добавил, что на период карантина собственники различных предприятий и учреждений могут менять режим работы. Так, по мнению юриста, изменился только режим работы сотрудников с возможностью работать на дому с использованием телекоммуникационных средств.

Помимо этого, на официальном сайте Киевской торгово-промышленной палаты указано, что в связи с введенным карантином, ни одним нормативно-правовым актом на территории Украины не предусмотрена возможность отказа в выходе на работу без оформления отпуска, больничного, получения согласия руководства работать по дистанционному графику без ущерба для работы.

"Как видим, у сотрудника нет никакого права в связи с введением карантина не выходить на работу (кроме прямого запрета на работу определенных заведений: общественное питание, фитнес, салоны красоты и т.д.). Сотрудникам форс-мажор не дает совершенно ничего, кроме как надеяться на осознанность руководства компании. И это невзирая на ограничения в работе общественного транспорта и т.д.", — поясняет Тарасюк.

Александр Щукин, адвокат, младший партнер ЮКК "Де-Юре", добавляет, что, по его мнению, признание карантина фор-мажором, никак не затрагивает трудовые отношения. Тем не менее адвокат считает, что куда более интересным выглядит вопрос о том, что же дает форс-мажор работодателю.

"Очевидно, что работодатель будет оптимизировать свои расходы по выплате заработной платы в период карантина путем предоставления работникам внеочередных ежегодных и других видов отпусков, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, установления неполного рабочего времени. Отмечаю, что все эти действия возможны только с согласия работника и на основании его предварительного письменного заявления", — поясняет Щукин.

Он также говорит, что работодатель может признать период карантина простоем, но не по вине работника. В этом случае работодатель должен будет выплачивать сотрудникам только 2/3 заработной платы.

"Но простой у работодателей предприятий и заведений, деятельность которых запрещена в период карантина, связан с возникновением производственной ситуации, опасной для жизни и здоровья работников и окружающих их людей, и должен оплачиваться в размере средней месячной заработной платы работников",— говорит Щукин.

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Как защищены работники

Как мы видим, то, что карантин признали форс-мажором, никак не защищает сотрудников от внезапных увольнений. Правда юристы отмечают, что сотрудники все также защищены нормами КЗоТ, а дополнительных оснований для увольнений не появилось.

Сергей Тарасюк добавляет, что на данный момент действуют положения КЗоТ, которые гласят, что о сокращении необходимо уведомить за два месяца, и никаких изменений в данную статью не было внесено.

"Пока рано говорить о тотальном форс-мажоре, и сотрудникам большинства сфер не стоит бояться сокращений, согласно закону, это невозможно. Не стоит забывать об обязательстве работодателя выплачивать 2/3 зарплаты на период вынужденного простоя. Обратная сторона этой медали – грядет фактический дефолт большинства предприятий, отсутствие какой-либо финансовой поддержки со стороны государства приведет к невозможности осуществить все причитающиеся выплаты наемным сотрудникам из чисто объективных причин", — отметил Тарасюк.

И если сокращать работников сейчас незаконно, то "мягко" попросить их написать заявления работодатели все еще могут и часто это практикуют. Александр Щукин говорит, что недобросовестный работодатель может искусственно создавать и подыскивать основания, позволяющие уволить работников в период карантина.

"Наиболее очевидные случаи — это систематическое неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин и прогулы — отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня без уважительных причин", — отметил Щукин.

Ведь, несмотря на карантин, трудовой договор никто не отменял, и сотрудники должны исполнять то, что прописано у них в договоре, чем и могут воспользоваться работодатели, которые хотят сэкономить и уволить работников. Также адвокат добавил, что работники должны письменно уведомить работодателя о начале периода простоя. В противном случае простой будет считаться произошедшим по вине работника и, как следствие, не подлежащем оплате.

"Поэтому если работодатель не принимает каких-либо решений о режиме работы в период карантина, то рекомендую работникам самостоятельно и письменно инициировать постановку перед работодателем вопроса об издании приказа, в котором урегулировать обязательность посещения работниками помещений места работы; проведения за счет работодателя дополнительных санитарных мероприятий в помещениях места работы; возможность дистанционной работы; доставку работников к месту работы; оглашение периода простоя для всего трудового коллектива или его части и т.д.", — поясняет Щукин.

Что делать, если уволили в период карантина

Уволить работников просто потому, что ввели карантин, работодатели не могу. Но как мы упоминали выше, работодатели находят лазейки и просят своих сотрудников написать заявления. Тарасюк советует: если вас все же хотят уволить, не забывайте, что у вас есть право на отпуск, в реализации которого вам не могут отказать.

"В случае отсутствия уведомления о работе на дому, уведомьте работодателя о невозможности быть на рабочем месте с такого-то числа и запросите объем задач, который вы можете выполнять на дому. И сделать это необходимо как можно раньше", — отметил Тарасюк.

Юрист добавил, что все общение с работодателем о таких важных вопросах лучше вести письменно, чтобы, в случае чего, иметь доказательную базу в суде. Имеется ввиду, что если вас все же незаконно уволят, вы сможете показать все письма и т.д.

"Далее, вас пытаются уведомить о сокращении, это должно быть сделано под подпись или опять же – почтой. Тут мы помним о запрете сокращения во время отпуска или больничного. В итоге до конца карантина уволить точно не смогут, а после этого уже можно обращаться в суд. Как минимум – с исковыми требованиями 2/3 зарплаты за период простоя или о незаконном увольнении и компенсации недополученной зарплаты за период незаконного увольнения", — подытожил Тарасюк.

В свою очередь Александр Щукин говорит, что в этой ситуации возникает множество вопросов, которых еще не было в судебной практике. Например, будет ли считаться прогулом самоизоляция человека, если у него есть подозрение на коронавирус, которое может и не подтвердиться.

"Мое мнение: если работник находится в зоне очевидного риска заболевания коронавирусом COVID-19, признанного органами здравоохранения (прибыл из-за границы, контактировал с лицами, заболевшими коронавирусом COVID-19 и т.д.), то в данном случае причины отсутствия на работе являются уважительными и нарушения трудовой дисциплины не происходило. Обязательно уведомляем о самоизоляции работодателя и желательно уведомляем семейного врача", — отметил Щукин.

А вот если человек не выходит на работу из-за того, что опасается заболеть — это уже может быть нарушением трудовой дисциплины. Также есть вопрос и с транспортом. Например, будет ли считаться нарушением трудовой дисциплины то, что сотрудник не смог добраться на работу из-за отсутствия общественного транспорта.

"Если передвижение в общественном транспорте происходит не по специальным пропускам, то опоздание на работу следует признать нарушением трудовой дисциплины – в данной ситуации работник должен раньше выходить из дому с учетом ситуации, которая фактически складывается на дорогах", — считает Щукин.

Если же сотрудника все-таки уволили, он может обратиться в суд с заявлением и потребовать восстановить на работе и оплатить период вынужденного прогула.

"Также в случае незаконного увольнения работник может подать жалобу в территориальное управление Гоструда Украины, которое может прийти к работодателю с инспекционным посещением, по итогам которого применить к работодателю штрафные санкции", — подытожил Щукин.

Напомним, что нарушителям карантина угрожают серьезные штрафы. Подробнее в сюжете:

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