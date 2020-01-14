Мать Окуевой встретилась с Аваковым и выступила с обращением (видео)

Антон Геращенко, Арсен Аваков и Ирина Каминская / Фото: Пресс-служба МВД

Следователи по делу об убийстве добровольца Амины Окуевой не дадут спуску подозреваемым в преступлении, и всех виновных непременно накажут.

Об этом заявила мать погибшей Ирина Каминская после встречи с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым 14 января, который с разрешения следователя проинформировал ее о ходе дела.

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"Тем, кто "заказал" мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Нацполиция занимались делом. То, что я услышала сегодня, уверило меня в том, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны", – сказала Каминская.

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Мать Окуевой утверждает, что для ее дочери было очень важно служить бойцом-добровольцем в составе подразделения МВД "Киев-2".

"Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование", – резюмировала Ирина Каминская.

Кроме Авакова, на встрече также присутствовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании предполагаемого организатора убийства участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, автомобиль с которой расстреляли в пригороде Киева 30 октября 2017 года.

Позже стало известно, что им является 55-летний Игорь Редькин – лидер задержанных в сентябре семи участников преступной группировки, которых основательно подозревают в совершении двух других заказных убийств на территории Киевской области.

Как уже сообщалось, покушение произошло возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области, когда по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и ее муж, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзана Кадырова.

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