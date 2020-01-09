Мать погибшего бортпроводника: Накануне ему поменяли борт, он должен был лететь в Барселону

Родные Игоря Матькова рассказали, что перед вылетом тот обзвонил всех друзей

Фото: соцсети

Реклама

Мать бортпроводника МАУ Игоря Матькова, погибшего в авиакатастрофе в Тегеране, рассказала новые подробности, предшествовавшие трагедии. Как рассказала сайту "Сегодня" Ольга Матькова, ее сын должен был лететь на другом самолете, в Барселону.

"К нам в Козелец (райцентр в Черниговской области) он приехал 7 января. Приехал на короткое время. Побыл дома максимум 2,5 часа. За это время обзвонил всех, даже тех, с кем давно не говорил. У него было предчувствие того, что больше он не позвонит", – сказала нам Ольга Ивановна.

По словам матери бортпроводника, перед полетом произошло неожиданное.

"Я знаю, что ему накануне поменяли борт. На самом деле, он должен был лететь в Барселону. Он согласился, потому как очень ответственно относился к своей работе. Переубедить его было невозможно. Если бы я знала, что у него есть какие-то опасения из-за того, что летит в зону боевых действий, то не пустила бы. У него было много планов, учился в летной академии, потому как хотел быть пилотом".

Сквозь слезы Ольга Ивановна добавила, что похороны ее сына пройдут в Козельце.

Напомним, утром 8 января в Тегеране разбился украинский самолет, на борту которого было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Последний состоял из украинцев. Рассматривается несколько версий произошедшего – от технической неисправности до попадания ракеты.

Недавно в сети появилось новое видео с моментом падения самолета Boeing 737 МАУ в Иране. Авиакатастрофу зафиксировала камера одного из магазинов.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама