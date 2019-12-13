Мать Шеремета: Хочется правды, но Павла не вернуть

Павел Шеремет / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Мать журналиста Павла Шеремета не знает, верить ли результатам расследования убийства ее сына в 2016 году.

Об этом Людмила Шеремет сказала в опубликованном 13 декабря интервью "Радио Свободе".

"Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть лишь суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невиновные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", – говорит мать погибшего журналиста.

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В то же время, она считает, что расследование не доведено до логического завершения, а было остановлено посередине. Шеремет не понимает, зачем следствие предало огласке "сырые" результаты, и признается, что у нее "есть вопросы".

Кроме того, женщина призналась, что ей импонирует то, что президент Владимир Зеленский проявил политическую волю расследовать убийство ее сына, хотя с ней лично никто из новой команды не связывался. Сама она также не желает инициировать встречи.

"Очень трудно снова и снова все прокручивать, возвращаться в прошлое ... От того, что я узнаю, мне легче не станет. Сына моего нет – вот это самое сложное. Все остальное не имеет значения, мне каждый раз все труднее и труднее снова осмысливать", – признается Людмила Шеремет, добавив, что отказываться от встреч не станет.

Напомним, что 12 декабря первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль заявил о задержании пятерых подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Это рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, волонтер и хирург-педиатр Юлия Кузьменко ("Лиса"), а также Виталий и Инна Грищенко ("Пума").

После этого проживающая в Беларуси двоюродная сестра убитого журналиста Оксана Мозгунова призналась, что ее семье "никто ничего не сообщал о ходе расследования".

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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