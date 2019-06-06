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Мать школьницы обжаловала в суде новое украинское правописание

6 июня, 10:44

Истица считает, что правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий

На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания". Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Истица, которая действует в интересах своих дочери – ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", – сказано в сообщении.

Как отмечается, по ее мнению "правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Свод правил литературного языка появился на фоне принятия закона об украинском языке, подписанного президентом Петром Порошенко 15 мая. Теперь в органах власти и других сферах общественной жизни можно использовать только государственный, украинский, язык. Также закон регламентирует формирование и работу национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Министерство образования Украины рекомендовало пользоваться последней редакцией правил с 3 июня, когда она будет опубликована на его сайте и сайте Национальной академии наук.


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Тег суд, иск, правописание

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Источник:

Интерфакс-Украина

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