Мать школьницы обжаловала в суде новое украинское правописание
Истица считает, что правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий
На рассмотрение Окружного административного суда Киева поступил иск в адрес Кабинета министров Украины по обжалованию новой редакции "Украинского правописания". Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Истица, которая действует в интересах своих дочери – ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", – сказано в сообщении.
Как отмечается, по ее мнению "правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".
В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".
Свод правил литературного языка появился на фоне принятия закона об украинском языке, подписанного президентом Петром Порошенко 15 мая. Теперь в органах власти и других сферах общественной жизни можно использовать только государственный, украинский, язык. Также закон регламентирует формирование и работу национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Министерство образования Украины рекомендовало пользоваться последней редакцией правил с 3 июня, когда она будет опубликована на его сайте и сайте Национальной академии наук.
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