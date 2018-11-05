Материалов следствия достаточно для доказательства вины заказчиков по делу Гандзюк – полиция

Сегодня, 18:50

Вина исполнителей преступления, по словам зампредседателя Нацполиции, "обоснованно доказана"

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna
Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев рассказал журналистам, что, по его мнению, имеющихся у правоохранителей материалов будет достаточно для доказательства вины заказчиков по делу убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Относительно исполнителей по делу Гандзюк, Бушуев подчеркнул, что "их вина обоснованно доказана".

"Что касается их связи с заказчиками, – это производство, которое ведет сегодня орган досудебного расследования Службы безопасности Украины. И я убежден, что с учетом тех материалов, которые сегодня предоставила Национальная полиция в производство следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно для того, чтобы совместными усилиями доказать вину, в том числе, и заказчиков", – отметил зампредседателя Нацполиции.

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Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Как сообщил нардеп Антон Геращенко, подозреваемому в организации убийства Гандзюк может грозить пожизненное заключение.

Также следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.
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Источник:

УНИАН

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