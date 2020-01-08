МАУ приостановила все полеты в Тегеран: подробности

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Самолеты компании "Международные авиалинии Украины" с сегодняшнего дня прекращают полеты в столицу Ирана Тегеран, где 8 января после взлета разбился украинский пассажирский самолетBoeing-737. Об этом на пресс-конференции заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Авиакомпанией МАУ принято решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран", – заявил он.

По его словам, данный запрет введен на неопределенный срок, он продержится как минимум неделю, до выяснения всех обстоятельств трагедии.

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Как ранее рассказали в компании, разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.

"Самолет 2016 года выпуска. Получен непосредственно из завода "Боинга", до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку последнюю проходил 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", – рассказала на пресс-конференции технический директор МАУ Александр Шофиев, передает корреспондент "Сегодня".

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

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