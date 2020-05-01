Май будет капризным: метеорологи рассказали, чего опасаться украинцам

Ученые утверждают, что погода будет нестабильной, а дожди пройдут не по всей Украине

Официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжились весной, и май не станет исключением. Об этом нам рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Говоря о погоде за последний год, мы упоминаем, что она аномальная, – отметила Вера Балабух. – Климатической зимы в этом сезоне не было, необычно теплыми оказались март и апрель, не станет исключением и май. Он будет теплым и с количеством осадков близким к нормам – это 60-80 мм в большинстве регионов. Но картина по регионам окажется разной: на юге возможен недостаток дождей, а на севере и в Карпатах – избыток. Погода весь месяц ожидается неустойчивой из-за нескольких циклонов, которые станут перемещаться по территории Украины и принесут грозы, шквалы. Но эти циклоны небольшие, поэтому ожидать, что дожди пройдут везде, не приходится".

По оценке Веры Балабух, в мае погода будет более летней, чем весенней, то есть среднесуточная температура превысит 15 градусов тепла. Днем максимальная температура перейдет за 25 градусов тепла, ночи тоже окажутся достаточно теплыми, выше +10 градусов. Но май – капризный месяц, поэтому сохраняется небольшая вероятность ночных заморозков.

Ученая также отметила, что отдельные дни могут быть очень знойными, но сказать, что значительную часть месяца сохранится продолжительная жара, нельзя.

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Подробнее о том, какой будет погода в мае, а также прогнозы Укргидрометцентра и народных синоптиков читайте в материале: Жара, дожди и заморозки: прогноз погоды на май

А еще в мае власти Украины собираются ослабить карантин. О том, какие запреты могут отменить, смотрите в сюжете:

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