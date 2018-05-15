Май разбушевался: синоптики предупредили о "кочующих" теплых грозах до конца недели

По прогнозам Гидролметцентра до конца недели в Украине сохранится переменчивая погода с грозами и ровным теплом

Как сообщили в украинском Гидрометцентре, грозовые дожди будут "курсировать" по территории страны с запада на восток и обратно, и к концу недели под ударом стихии окажется вся Украина. Но температура воздуха после пришедшего на выходные похолодания, снова будет весенней и теплой, редко опускаясь ниже 20 градусов тепла в дневное время.

Так, во вторник, 15 мая, дожди с грозами прогнозируют в восточных и западных регионах Украины, немного задев центральные регионы страны. Но теплее будет на востоке страны – до + 26. На западе Украины дожди принесут похолодание до +17-21. На севере, в центре и на юге Украины без осадков, переменная облачность. Температура +22-26 тепла.

В среду, 16 мая, в большинстве регионов страны немного потеплеет. На востоке, западе и в некоторых северных регионах страны дождливо. В центре и на юге без осадков. На западе все так же прохладно, до +19. На остальной территории воздух прогреется до +27.

В четверг, 17 мая, погода сохраниться "по образцу" предыдущего дня. Но на западе страны потеплеет еще больше и местами будет до +23 тепла. Все также на западе и востоке страны дожди, в западных регионах с грозами.

Уже в пятницу, 18 мая, грозовые облака затянут небо над всей Украиной. Синоптики прогнозируют грозовые дожди по всей территории страны без исключения. На пару градусов снова похолодает на западе страны – до +19. На остальной территории, не смотря на дожди, будет до +22-14 тепла. На востоке местами до +27.

В субботу, 19 мая, грозовой фронт сместится на юго-восток Украины, затронув часть северных регионов. На остальной территории прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха буде на уровне предыдущего дня. Но на западе Украины снова потеплеет до +21.

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Народный прогноз погоды

15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют "Соловьиным". Если соловей пел заливисто, значит "весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

16 мая – этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. Считалось, что если на Мавру цветет черемуха, стоит ждать похолодания.

17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса – огурцам большой род". Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь, пишет сайт Синоптик.