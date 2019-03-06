Майский – классика всегда в тренде!

Сегодня рынок чая представлен разнообразными вкусами и вариантами. Но классика остается актуальной

Майский – классика всегда в тренде! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e4c/435/5c7e4c435d08d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e4c/435/5c7e4c435d08d.jpg 2019-03-06T09:00:00+02:00 Украина Сегодня рынок чая представлен разнообразными вкусами и вариантами. Но классика остается актуальной

Чашка хорошего чая, по своему составу, может существенно дополнить рацион массой полезных для организма микроэлементов, аминокислот, витаминов, придать силу и бодрость. Его могут пить все – взрослые и дети, люди преклонного возраста и даже беременные (в разумных пределах, конечно).

Лучшие сорта чая, которые получили всемирное признание, выращиваются на территории Шри-Ланки (о. Цейлон), Индии и Китая. В ассортиментной линейке "Майского" есть классические варианты черного цейлонского, индийского и китайского зеленого чая.

"Майский Царська корона"

Это совершенная классика цейлонского крупнолистового чая. Чай "Майский Царська Корона", выращенный на плантациях Шри-Ланки. При заваривании Вы получите ярко янтарный цвет настоя и классический насыщенно-медовый оттенок вкуса.

А еще чай "Майский Царська Корона" - первый в Украине чай, который получил "Добрый знак". Проверялась продукция в Европейских лабораториях, а производственные мощности прошли комплексную проверку на соответствие требованиям нормативных актов по безопасности и соблюдения технологического процесса производства.

"Майский Золотий Цейлон"

Черный цейлонский среднелистовой чай. Напиток имеет насыщенный янтарный цвет, вкус и аромат с карамельным цветочным оттенком

"Майский Класичний високогірний"

Черный индийский байховый чай, поставляется к нам из горных плантаций Индии. Вкус с характерной приятной терпкостью присущей данному продукту.

"Майский Зелена пелюстка"

Классический китайский зеленый чай Ганпаудер. Технология изготовления этого чая помогает сохранить целостность листа и дает возможность максимально ярко раскрыть для себя все краски и ароматы напитка.

Вся линейка чая "Майский" обязательно проходит тщательные проверки каждой доставленной партии, в частности, дегустируется квалифицированными ти-тестерамы в специальной лаборатории на соответствие сырья органолептическим показателям, чтобы каждый раз, открывая пачку чая ТМ "Майский", потребители получали неизменно высокое качество продукта .

Наслаждайтесь чаем "Майский"!

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