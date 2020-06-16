McDonald's в Украине отказался от русского языка: соцсети разделились на "за" и "против"

В сети появились заявления о "дискриминации русскоязычных" и слова благодарности в адрес компании

Сеть фастфуда McDonald's в Украине проводит обслуживание клиентов на украинском или английском языке – в онлайн-сервисе заказов отсутствует русский язык. Кроме того, в компании подчеркнули, что основным языком общения сотрудников в Украине является украинский.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Согласно законодательству о языке, в компании McDonald's в Украине основным языком коммуникации является украинский. Государственным языком ведется вся официальная документация, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях, приведенная информация на сайте и в уголке потребителя", - говорится в заявлении.

Реклама

/ Фото: скриншот

Также в компании пояснили, что "украинский язык является приоритетным и в общении с посетителями., однако работники готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят".

Кроме того, клиентам посоветовали в случае возникновения дополнительных вопросов по заказам на терминале самообслуживания обращаться к сотрудникам компании.

Реклама

Стоит отметить, что в ресторанах уже долгое время общение с клиентами традиционно велось на украинском языке.

Несмотря на это, заявление компании вызвало оживленную дискуссию в соцсетях: с одной стороны, появились обвинения в "дискриминации русскоязычных", а с другой – флешмобы с выражением благодарности руководству компании.

Так, пользователь Facebook под ником Рос Сатана выложил на своей странице сообщение, в котором поделился эмоциями от вспыхнувшего в сети скандала из-за якобы отказа сети фастфуда от обслуживания клиентов на русском языке, которого там и не было. Также он напомнил о своем первом сообщении, с которого "все началось".

Реклама

В свою очередь, известный публицист и журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в сети с иронией предположил, что бы он сделал, если бы руководил сетью этих фастфудов в Украине.

А вот журналист Виктор Трегубов с сарказмом отметил "сложности" в переводе меню с украинского на русский языки предложил "переводчик" наиболее распространенных блюд этого ресторана.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка. Так, спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

Как известно, в 2019 году Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама