Мед, сувениры и табу для женщин: как Умань готовится иудейскому Новому году, фото и видео

85-тысячная Умань Черкасской области продолжает активную подготовку к празднованию иудейского Нового 5779 года – Рош ха-Шана. К утру 9 сентября в город съехалось около 30 тысяч брацлавских хасидов, ведь именно в Умани покоится прах рабби Нахмана из Брацлава – правнука основателя хасидизма Исраэля Баал Шем Това.

К приезду иностранных гостей город преображается – появляется много вывесок на иврите с предложениями ночлега и кошерной еды, а также указателей, ведущих к могиле рабби Нахмана. В эти дни местные жители охотно торгуют за доллары, предлагая полулитровую баночку цветочного меда за три "зеленых" или копеечные китайские наручные часы – за 20 американских президентов.

Кроме того, местные зарабатывают на продаже сувениров, одежды и обмене валют.

Несмотря на то, что хасиды находятся в Украине в гостях, они перенесли на Умань свои порядки, которые запрещают женщинам не только посещать главную местную святыню хасидов, но и даже находиться на улице Пушкина, расположенной в 200 м от святыни.





















































































Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня" фото: Данил Павлов

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Он празднуется в течении двух дней, которые припадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. По Григорианскому календарю – это сентябрь-октябрь. В этом году празднуется 9-11 сентября. В Рош ха-Шана нельзя работать, но следует приносить жертвы Господу. Эта традиция берет начало в Ветхозаветной книге Левит:

"И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание [да будет у вас]; никакой работы не работайте и приносите жертву Господу." - Левит (23:23-25).

Как сообщила Госпогранслужба, на празднование иудейского Нового в Украину уже прибыли 28 тысяч хасидов-паломников.

Больше о том, как в Умани готовятся к празднованию еврейского Нового года, читайте в лонгриде на сайте "Сегодня": "Государство одной улицы".