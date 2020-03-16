"Медиа Группа Украина" объединяет информационные активы

"Медиа Группа Украина" считает развитие информационных активов одним из приоритетных направлений деятельности. Для синергии всех активов и эффективного удовлетворения потребностей и запросов аудитории создается "Новостная Группа Украина", в которую войдут: общенациональный информационный телеканал "Украина 24", продакшн новостей телеканала "Украина" "Сьогодні" и сайт segodnya.ua.

Руководить новой структурой будет Дмитрий Белянский. Дмитрий Белянский с 2016 года входит в Наблюдательный совет "Медиа Группы Украина", до этого управлял медиа-проектами МГУ, работал директором департамента информационного вещания телеканала "Украина". Профессиональную карьеру в активах компании начал в 2011 году с позиции директора по развитию мультимедиа издательского холдинга "Сегодня Мультимедиа". Дмитрий более двадцати лет работает в украинских медиа.

Дмитрий Белянский:

"Если новостной бренд "Сегодня" уже выиграл чемпионство доверия у общенациональной аудитории, то успех национального информационного телеканала "Украина 24" – наша новая амбициозная цель. Мы рассчитываем на лидерство. Не только на первое место среди информационных телеканалов-конкурентов, которое мы планируем достичь уже в этом году, но и на безоговорочное лидерство в любой сфере доставки информационного контента. Где бы украинцы не получали новости, бренд "Украина 24" будет означать для них новое качество подачи информации. Мы не скрываем формулу, по которой будем идти к успеху: к работе в команде привлекаются лучшие профессионалы телевизионного рынка, объединенные главной ценностью канала – разнообразием мнений, т.е. только здесь им будет обеспечена истинная свобода слова. Мы гарантируем обществу не только качественную дискуссию, в которой будут представлены все точки зрения, но и лучшее качество журналистской работы 24/7 для тех, кому нужна информация для принятия решений".

Евгений Бондаренко:

"Объединение информационных активов "Медиа Группы Украина" и создание "Новостной Группы Украина" – логичный шаг в развитии нашего бизнеса. Дмитрий Белянский имеет огромный опыт работы на медиарынке и знает наши активы изнутри. Под руководством Дмитрия наша творческая команда сможет уверенно достигать самых амбициозных целей". Реклама

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