"Медиа Группа Украина" объединяет свои OTT- и DTH-сервисы в единого оператора

С июня этого года медиахолдинг "Медиа Группа Украина" начал процесс объединения сервиса интернет-телевидения OLL.TV и спутникового провайдера Xtra TV. Управлять проектом со стороны "Медиа Группы Украина" будет Юлия Трибушная. Директором обоих юридических лиц брендов OLL.TV и Xtra TV остается Юрий Чередничок.

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Поставленные цели и обновленную команду, которая будет руководить трансформациями, представил Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина":

"Идея объединения наших платформ OLL.TV и Xtra TV лежит на поверхности – доступ к качественному легальному контенту должен быть у каждого украинца, в любой точке страны, независимо от типа приема. Далеко не вся территория Украины покрыта качественным скоростным интернетом, который необходим для комфортного просмотра интернет-телевидения OLL.TV. Поэтому спутник остается приоритетным типом приема для многих зрителей. Единый оператор поможет выбирать для каждого зрителя наилучший тип приема, или их микс, в зависимости от потребностей пользователя. Большие изменения невозможны без профессионалов, и я с радостью готов представить обновленную команду. Возглавит руководство объединенным оператором Юлия Трибушная, которая ранее руководила дивизионом Pay TV&Digital в холдинге StarLightMedia. Юрий Чередничок будет отвечать за продажи и коммуникации с клиентами. Направление контентной стратегии будет развивать Виталий Чирков. Николай Корецкий будет управлять разработкой и поддержкой программного обеспечения платформ. Андрей Орнатский будет заниматься маркетингом. Александр Ремезовский будет отвечать за переговоры с правообладателями контента, продолжая управлять дистрибуцией телеканалов и платформ МГУ. Обновленная команда начала внедрять первые изменения. В частности, состоялся запуск новой уникальной тарифной сетки сервиса OLL.TV – oll inclusive. Мы уже имеем значительное количество данных и положительных отзывов, чтобы утверждать – пользователям новые тарифы понравились. Думаю, в ближайшее время мы озвучим еще больше позитивных новостей, достижений и изменений".

Юлия Трибушная, руководитель объединенного провайдера:

"Рынок Pay TV Украины стремительно растет, как в количестве потребителей, так и в денежном эквиваленте. Сказывается популяризация стриминговых платформ, борьба с пиратством, рост потребления видеоконтента по запросу, изменение поведения и предпочтений зрителей. Конечно, растет и конкуренция: существующие платформы и сервисы наращивают абонентскую базу, экспериментируют с контентом и функционалом, на рынок начинают обращать внимание международные игроки. Стать лидером на таком рынке – это настоящий вызов, но, уверена, с командой проактивных профессионалов OLL.TV и Xtra TV цель вполне достижима уже в ближайшие годы".

Борис Данилов оставил OLL.TV и продолжает развивать собственную карьеру за пределами "Медиа Группы Украина". Команда OLL.TV и руководство МГУ благодарны Борису за то, что возглавил компанию в сложный период трансформаций бизнеса.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал общего интереса "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", "Новостную Группу Украина", мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу ООО "Медиа Группа Украина": press@mgukraine.com.

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