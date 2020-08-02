"Медиа Группа Украина" отмечает юбилей

Любимые телеканалы "Украина" и "Украина 24", "Футбол", "НЛО" и "Индиго TV, "Донбасс", "34 канал" и "Сигма", сайт "Сегодня.ua", глянцевый журнал "Vogue". Спутниковый и интернет-провайдер, медиа-агентство, продакшены и не только. Все это – "Медиа Группа Украина", которой сегодня исполняется 10 лет. Нам доверяют более 31 миллиона украинцев. Каждую минуту мы держим руку на пульсе всего самого важного и интересного, что происходит в стране.

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В 1993 году в небольшой студии в ныне оккупированном Донецке с вещанием всего несколько часов в день с небольшого регионального начинался телеканал "Украина".

В 2010 году он входит в "Медиа Группу Украина" и становится общенациональным. С тех пор – корреспонденты помогли тысячам людей, работали в горячих точках Украины и мира, разворачивали студии от Австралии до Антарктиды, достигли рекордов и всегда и везде были первыми. Главное в работе за все годы существования "Медиа Группы Украина" – высокие стандарты и ответственность за каждое слово.

"10 лет "Медиа Группе Украина". Мы знаем, что это годы лидерства, быть лидером очень сложно. Мы знаем, сколько вокруг нас сегодня информации. Какая она разноплановая. И за каждым событием, за каждым сообщением – чьи-то судьбы", – говорит Олег Панюта, ведущий программы "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина"

В 2011 году "Медиа Группа Украина" создает телеканал "Футбол". А уже через год он, как и телеканал "Украина", становятся официальными трансляторами Чемпионата Европы по футболу Евро – 2012.



Сейчас медиахолдинг – это общенациональные, региональные, международные телеканалы. От развлекательных и познавательных – вроде "НЛО TV" и "Индиго" – до информационно – аналитических. Как "Украина 24", который впервые вышел в эфир в декабре прошлого года. Прямые эфиры, современные студии и визуальные технологии, а также ответы на злободневные вопросы, которые волнуют каждого украинца. Ежедневно со зрителями и именитыми гостями общаются и молодые, и опытные ведущие. И метры профессии.

"История "Медиа Группы Украина" – это безусловно история успеха. Потому что, не дадут мне соврать,10 лет назад на TV-рынке Украины, на медийном рынке Украины, были совсем другие лидеры. А вот теперь телеканал "Украина", является безусловным лидером украинского рынка. Новостной новый телеканал "Украина 24" является едва ли не самым динамично развивающимся телеканалом в своей нише", – отмечает Евгений Киселев, ведущий программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Медиа Группа Украина" славится также производством телесериалов. Их смотрят и в Украине, и за рубежом. Так, сериал "Кольцо с рубином" путешествует более, чем по тридцати странам мира. Его герои говорят на вьетнамском, арабском, македонском, грузинском, суахили.

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Информационному бренду "Сегодня", который начинался с газеты, а вырос в мультимедийную платформу, в декабре исполнится 23 года. Журнал "Vogue" в Украине сегодня тоже является мультимедийным брендом. "Медиа Группа Украина" имеет многомиллионную аудиторию. И несмотря на свой молодой возраст, создает продукт, отвечающий мировым стандартам.

"10 лет – это мало или много, для человека – первые взрослые шаги. А для "Медиа Группы" – это история, которую мы прожили вместе: мечтали, развивались, болели, грустили, вдохновлялись и снова влюблялись. Мы изменились и стали еще ближе друг к другу, поэтому 31 миллион украинцев выбирает наши телеканалы, посещает наши сайты и читает наш модный журнал. Мы построили мощные медиа, чтобы открывать новые горизонты и рассказывать новые истории. Разные, но понятны. Научились дарить эмоции. Через телевизор, мобильные устройства и глянцевую бумагу. 10 лет "Медиа Группе Украина", – говорится в ролике, посвященном юбилею медиахолдинга.

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