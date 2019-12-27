"Медиа Группа Украина" рассказала о новых возможностях для зрителей футбольных телеканалов

Больше матчей и – лучшее качество. А еще – эксклюзивные трансляции футбольного "Евро". Это все в новом году зритель увидит на телеканалах "Футбол". "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезнут в широком доступе, зато появится телеканал "Футбол 3".

"Сегодня" выясняли, где искать телеканалы, как подписаться и сколько стоить "игра миллионов" с нового года.

Миллионы людей любят футбол за неповторимые моменты игры. Комментатор Кирилл Круторогов помнит до секунды трансляцию матча "Шахтера" в Лиге чемпионов, когда игрок горняков Соломон забил гол в ворота итальянской "Аталанты". Хотя, сколько именно матчей прокомментировал за десять лет работы на телеканале "Футбол", уже и не вспомнит.

"Давно мечтал комментировать "Шахтер" в Лиге Чемпионов. Матчи получились очень драматичными, поэтому я себя не сдерживал. Не считаю, что нужно сдерживать себя в плане положительных эмоций", – говорит комментатор Кирилл Круторогов.

Еще больше позитива от Кирилла в эфире будет летом. Он будет комментировать Евро-2020. Оно пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Весь мир на месяц затаит дыхание. Страсть, жажда победы, безумные эмоции, это все – футбол. Ведь футбол – это больше чем игра.

Наша страна будет наблюдать за Евро-2020 с особым интересом. Потому что участие в турнире примет и наша сборная. Она пробилась сквозь отбор квалификации, обыграв сербов, литовцев, и действующего обладателя кубка – Португалию, во главе с Роналду.

Вживую, в свободном доступе, матчи украинской сборной покажет телеканал "Украина". Телеаналы "Футбол" будут транслировать все поединки Евро-2020, без исключения. Но для их просмотра стоит запастись пакетом "A la carte", в который входят сразу три футбольных телеканала.

"Ежемесячная базовая цена – 109 гривен. Столько будет стоить подписка на "Футбол 1", "Футбол 2". Я бы рекомендовал нашим пользователям подсписку сразу на год, потому что вы тогда экономите минимум 20%. Купить можно будет на платформах: XTRA TV, на OTT-платформе Oll-TV, а также у наших партнеров", – объясняет директор департамента дистрибуции платных каналов и медиа платформ "Медиа Группа Украина" Александр Ремезовский.

Переход на платную модель – факт, который обойти невозможно, отмечают специалисты. Именно по таким правилам работает телевизионный спортивный рынок в Европе и США.

"Почти в любой европейской стране, чтобы смотреть такое количество лиг и чемпионатов, вам нужно оформить три, четыре, пять подписок, и это стоит в десятки раз дороже. Все деньги, которые мы собираем от зрителя, все эти деньги, за исключением налогов, мы отправляем на закупку прав. А это означает, что мы, собственно, оплачиваем лиги, чемпионаты, матчи, в том числе зарплаты футболистов", – объясняет директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группа Украина" Федор Гречанинов.

С нового года на телеканале "Футбол" появятся новые чемпионаты: будет еще больше матчей и эксклюзивных трансляций. А финал Евро-2020 телеканалы Футбол покажут в качестве 4К – зрители будут чувствовать себя, как на стадионе.

Ранее сообщалось, что "Медиа Группа Украина" запускает информационный телеканал "Украина 24".

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