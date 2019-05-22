Медицинская сеть "Добробут" открыла еще одно онкологическое отделение в Киеве

Пациенты могут пройти полный цикл диагностики и лечения на базе медицинского учреждения с более чем 15-летним опытом предоставления медицинских услуг

Медицинская сеть "Добробут" объединилась с клиникой "Онко Колсантинг Центр" и расширила свои возможности для диагностики и лечения пациентов с онкологией, а также тех, кто нуждается в амбулаторном приеме врачей разных профилей. Теперь у "Добробута" есть два лечебно-диагностических центра, специализирующихся на онкологии.

Онкологическое направление "Добробута"

Основная причина высокой смертности от онкологических заболеваний в Украине — позднее выявление болезни. Украинцы обращаются к врачам уже на III-IV стадиях, когда лечение становится очень трудоемким и дорогостоящим и не гарантирует позитивного результата. При этом успех лечения на I-II стадиях — более 90%.

Более года назад в медицинской сети "Добробут" открылось направление онкология, основная миссия которого – изменить отношение людей к данному заболеванию и доказать, что ранняя диагностика продлевает жизнь. Теперь любой пациент может пройти полный цикл диагностики и лечения онкологических заболеваний на базе медицинского учреждения с более чем 15-летним опытом предоставления медицинских услуг.

"Решение об открытии нового направления базировалось на потребности пациентов получать качественную и своевременную диагностику в комфортных условиях частного медучреждения. Отделение оснащено современным диагностическим оборудованием, необходимым для постановки максимально точного диагноза, что способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и значительно повышает шансы на выздоровление", - рассказал Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача медицинского центра "Добробут".

Команда прогрессивных, талантливых специалистов и мощная диагностическая база – это единственно правильные инвестиции, считают в "Добробуте". Теперь, благодаря инвестиционному партнерству с "Онко Консалтинг Центром", медицинский центр "Добробут" сможет обеспечить максимально высокий уровень диагностики и ведения дальнейшего необходимого лечения для пациентов.

Кроме диагностики, Клинический центр Онкологии "Добробут" предоставляет своим пациентам возможность прохождения медикаментозного лечения (химио-, таргетной и иммунотерапии) на базе стационарного отделения, где находится комфортабельный зал и палаты. Медицинский центр осуществляет помощь пациентам с онкологией в режиме 24/7, что большая редкость для Украины.

Операционный блок на базе центра на Севастопольской площади оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить операции любой сложности с использованием малоинвазивных методов. Операции делают лучшие хирурги онкологи страны, попасть к которым очень сложно, а у пациентов "Добробута" есть возможность консультироваться и получать дальнейшее лечение у этих докторов. В 2021 году планируется открытие еще одного корпуса, специализирующегося на онкологии в медицинской сети "Добробут".













Важность ранней диагностики

Точная и своевременная диагностика – единственный способ свести негативные последствия онкологического заболевания к минимуму.

Специалистами медицинской сети "Добробут" был разработан и внедрен уникальный тест, который на базе опыта врачей и международных практик позволяет с помощью специальной анкеты выявить генетическую предрасположенность или другие факторы, чтобы понять, входит ли человек в высокую группу риска, а также какие диагностические обследования ему необходимо пройти.

"К сожалению, даже здоровый образ жизни не всегда может уберечь человека от онкологии. Факторы, из-за которых человек может заболеть, – генетическая предрасположенность и возраст, о чем люди иногда просто не знают. Выявить их поможет опытный врач. А единственный способ уберечь себя и своих близких – регулярно проходить обследования для ранней диагностики и своевременного лечения. Донести важность регулярного обследования, а также помочь научиться осознанно подходить к своему здоровью и здоровью близких – наша основная миссия", – поделился Кирилл Бурмич.

Что такое скрининг?

Для раннего обнаружения онкологических заболеваний регулярно проводят ряд диагностических мероприятий, так называемый скрининг. Скрининг – это выявление онкологических заболеваний в общей популяции здорового населения. Нужно различать скрининг и раннюю диагностику. Последнее – это выявление заболевания на ранних стадиях при появлении первых симптомов.

Например, скрининг для диагностики рака молочной железы включает в себя осмотр маммолога, узи и маммографию. Маммографию рекомендовано проходить каждой женщине после 45 лет раз в 2 года, а после 55 лет – раз в год. Что касается женщин младше 45 лет, то им рекомендовано узи молочных желез, а маммография только в случае, если есть генетическая предрасположенность (болел кто-то из родственников).

Пакет диагностических услуг, которые входят в скрининг в "Добробуте", основан на международных стандартах и является обязательным для прохождения во многих европейских странах как профилактика рака. Например, в странах, где скрининги были внедрены в обязательные программы профилактического осмотра, увеличилось количество успешного лечения рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких.

В "Добробуте" скрининги внедрены в общие чек-апы программы здоровья.

Диагностические возможности Клинического центра Онкологии "Добробут"

Объединение с клиникой "Онко Консалтинг Центр" расширяет возможности пациентов в получении качественной диагностики. Теперь в арсенале Клинического центра Онкологии "Добробут" совместно с "Онко Консалтинг Центром" будет современное сверхточное диагностическое оборудование экспертного класса для проведения 36 видов различных обследований.

Один из наиболее точных и безопасных способов диагностики онкологических заболеваний является магнитно-резонансная томография. В Клиническом центре Онкологии "Добробут" единственный в Украине новейший МРТ аппарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, который, благодаря своей конструкции, позволяет проводить диагностику человеку массой тела до 200 кг. В большинстве клиник и диагностических центров используются более старые модели, которые рассчитаны на вес не более 150 кг.

Не менее важна в диагностике онкологических заболеваний компьютерная томография. В отличие от "обыкновенного" рентгена КТ обследование дает возможность точно установить локализацию опухоли, увидеть ее плотность и предположить, какой характер образования. В "Добробуте" используют компьютерный томограф TOSHIBA Aquilion One. Его уникальность в том, что при проведении исследования врачи сразу получают 640 срезов изображения анатомического объекта с толщиной среза 0,5 мм. Благодаря этой разрешающей способности аппарата можно выявить даже минимальные изменения в организме.

В Клиническом центре Онкологии "Добробут" используют современное эндоскопическое оборудование фирмы Olympus, которое обеспечивает четкое изображение и позволяет эффективно выявлять опухоли. А новейший маммограф HOLOGIC SELENIA Dimansions производства США позволяет визуализировать мельчайшие новообразования размером от 50 мкм, позволяя обнаруживать заболевание молочной железы на самых ранних стадиях.

На базе Клинического центра Онкологии "Добробут" будут проводиться и другие современные диагностические процедуры, такие как видеоцистоскопия и Fusion биопсия под УЗИ/КТ контролем.

Тактику лечения определяет врачебный консилиум

Время играет немаловажную роль в лечении онкологии. Поэтому, наряду с важностью ранней диагностики, не менее важно выбрать правильную тактику лечения.

"Добробут" является одним из немногих медицинских центров в Украине, где внедрен стандарт проведения онкологического консилиума, в состав которого входят ведущие онкологи Киева с международным опытом и признанием. Уникальность этого подхода в том, что даже в мировой практике мультидисциплинарные комиссии – редкость, в то время как для "Добробута" – это обязательный золотой стандарт.

Мультидисциплинарная комиссия предоставит консультативный вывод ведущих специалистов страны о каждом конкретном случае, а также даст рекомендации в разработке персональной тактики лечения. Только консилиум решает, например, быть операции или нет – самостоятельно ни один хирург такого решения принять не может. Каждый онкопациент "Добробута", независимо от стадии заболевания, проходит онкологический консилиум для выбора наилучших опций лечения.

Благодаря консилиуму пациент значительно экономит средства, а главное – выигрывает время.

Специалисты Клинического центра Онкологии "Добробут" утверждают: онкология – не приговор. Современное оборудование, ранняя диагностика, квалифицированный персонал, лучшие мировые методики лечения, опыт врачей и командные действия – необходимые условия для сохранения здоровья и жизни пациентов с онкологией, считают в "Добробуте".

Пройдите тест, специально разработанный онкологами Клинического центра онкологии "Добробут", на определение склонности к онкозаболеваниям и группам рисков.

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