Медицинские консультации онлайн и новые знания из интернета: как 4G меняет жизнь в селе

Благодаря расширению покрытия 4G для жителей маленьких сел открывается доступ к скоростному интернету и новым возможностям, которые он дает

Современные технологии повышают качество нашей жизни, в том числе открывая доступ к медицинским услугам, независимо от того, где мы находимся. Треть украинцев сегодня проживают в сельской местности и возможности дистанционной медицины для них жизненно необходимы. Особенно это проявилось в период карантина, когда было резко ограничено передвижение по всей стране. Помочь решить медицинские проблемы в сельской местности должна телемедицина. Она предусмотрена в программе медицинской реформы и в некоторых областях уже доступны удаленные консультации специалистов. Там же, где телемедицина пока только в проекте, медики используют уже доступные способы.

Современные гаджеты и скоростной интернет позволяют сельским медикам постоянно быть на связи с пациентами. Семейный врач амбулатории приграничного села Забужье Волынской области Любовь Лесь рассказывает "Сегодня", что она и ее коллеги в период пандемии часто принимают пациентов онлайн. С появлением скоростного интернета врач может дистанционно не только выслушать пациента, но и посмотреть на присланном фото или в видеорежиме, как проявляются симптомы, и дать консультацию по дальнейшим действиям.

Подхватили забужские медики и еще один тренд – профилактику онлайн. "Наше учреждение ввело школу здоровья онлайн, – рассказывает заместитель директора центра первичной медицинской помощи Дмитрий Федчишин. - Наши специалисты снимают видео, выкладывают в Facebook, соцсети".

С июля, когда мобильный оператор Киевстар провел в небольшое село 4G интернет, сеть здесь работает без сбоя, чему рады не только медики, но и все местные жители.

"Дети довольны этим", – говорят забужанские мамы. Несмотря на разгар каникул, они помнят о роли интернета в обучении. Ну а сами мамы, например, находят в сети новые идеи для своих кулинарных рецептов.

Все это и многое другое стало возможным благодаря тому, что Киевстар проводит 4G интернет в маленькие села.

В 2019 году правительство Украины определило развитие 4G связи в селах и на автодорогах страны как задачу государственной важности. Согласно меморандуму, подписанному с мобильными операторами, к 2022 году 90% населения страны должны быть обеспечены скоростным интернетом. Чтобы это стало возможным Киевстар добровольно вернул государству часть своих частот 900 МГц, которые впоследствии были распределены между другими операторами. Благодаря этому шагу качественный мобильный интернет в ближайшие годы станет доступным не только в городах и больших селах, но и для жителей маленьких отдаленных поселков и на автомагистралях.

4G cеть на частотах 900 МГц Киевстар начал строить еще в июле. Разворачивают ее с запада страны на восток, согласно графику работ по областям, в соответствии с утвержденной между операторами и государством дорожной картой. На сегодня Киевстар уже подключил таким образом 4G интернет почти в 800 населенных пунктах, на территории, где проживает больше 400 тысяч человек. Отметим, что работы Киевстар проводит в ночное время, чтобы в процессе перенастройки не создавать неудобства для абонентов.

Все больше аспектов нашей жизни перемещается в онлайн. Общение, медицинские консультации, образование, административные и финансовые услуги, онлайн-покупки, виртуальные экскурсии, музеи, театры – все это доступно дистанционно благодаря новым технологиям. 4G дает сельским жителям новые возможности, а мобильный оператор активно инвестирует в строительство. Киевстар уже вложил более 25 млрд гривен в скоростной интернет в Украине и планирует дополнительно выделить в ближайшие годы 4-5 млрд гривен для покрытия именно маленьких сел.

Сегодня 4G оператора уже работает в более чем 13 тысяч городов и сел страны. Но используя новые частоты, постоянно вкладывая средства в расширение сети, Киевстар намерен в течение двух лет предоставить доступ к мобильному интернету для 90% населения Украины.

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