Медицинский туризм с Pacient.club, лечение за границей по европейским стандартам

Одними из самых популярных направлений считается лечение онкологии за границей, а также ЭКО, кардиохирургия наряду с нейрохирургией и пересадка органов

Медицинский туризм, являясь одним из самых востребованных направлений туризма в целом, позволяет эффективно решить все проблемы со здоровьем, получив действительно благоприятные прогнозы. Происходит это ввиду того, что медицина за рубежом на сегодняшний день развита в разы лучше, чем отечественная.

Ликвидность услуг, которые предоставляют различные координаторы и сервисы медицинского туризма, обусловлена преимуществами терапии за границей в виде:

лояльных расценок на диагностику и лечение при вполне отменном качестве обслуживания (всегда есть вариант выбрать наиболее подходящую для вас клинику);

правильно расставленных акцентов за счет консультаций у узкопрофильных специалистов в том числе;

высокого уровня комфорта размещения пациентов в стационаре, что определенно влияет и на процесс восстановления организма;

профессионализма врачей, практика и опыт которых постоянно обогащается за счет посещения ими различных форумов, конференций и курсов по повышению квалификации;

лучшей аппаратурно-технической базы, чего пока нет в нашей стране;

соблюдения всех европейских стандартов терапии;

возможности получить альтернативные варианты диагностики и лечения, чем также существенно отличается медицина за рубежом;

индивидуального подхода к каждому и пациентоориентированности;

применения зачастую органосохраняющих и малоинвазивных методик.

Одними из самых популярных направлений считается лечение онкологии за границей, а также ЭКО, кардиохирургия наряду с нейрохирургией и пересадка органов. Также нередко обращаются к тому или иному координатору по вопросу различных видов реабилитации.

Как выбрать сервис медицинского туризма для лечения за границей

Одним из сервисов медицинского туризма, которому доверяют сегодня, является Pacient.club. При выборе своего координатора стоит обращать внимание на:

прозрачность ценообразования его услуг и реальное соотношение стоимости и качества;

работу с каждым отдельным пациентов (желателен индивидуальный подход);

подбор для пациента максимально оптимального варианта лечения за границей;

полное сопровождение пациента в ходе всего процесса терапии за рубежом (помощь во всех организационных моментах, предоставление переводчика при необходимости и т. д.).

Все это присуще и Pacient.club – одному из немногих сервисов, который имеет реальную и заслуженную репутацию, а также множество отзывов об организации поездок за рубеж.

Основные направления медицинского туризма: статистика Pacient.club

По статистике чаще всего за рубежом хотят пройти именно качественную и полноценную диагностику, так как она является важнейшим этапом на пути к выздоровлению. От того, насколько оперативно и точно будет поставлен диагноз, зависит и то, насколько эффективным будет выбранный план лечения.

Помимо диагностики, в сервис медицинского туризма также часто обращаются для терапии за границей. Обычно это касается вопросов лечения онкологии, оперативного вмешательства при патологиях сердца или сосудов, борьбы с редкими генетическими заболеваниями, трансплантации органов, восстановления репродуктивного здоровья, ортопедической хирургии, а также нейро- и спинальной хирургии.

Отдельное место в этой сфере медицинского туризма занимают и такие направления, как эстетика и реабилитация.

Среди стран-лидеров, куда сегодня обращаются за помощью, – Турция, Израиль, Германия, Южная Корея, Испания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама