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Медицинский туризм с Pacient.club, лечение за границей по европейским стандартам

21 октября, 17:44

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Одними из самых популярных направлений считается лечение онкологии за границей, а также ЭКО, кардиохирургия наряду с нейрохирургией и пересадка органов

Медицинский туризм, являясь одним из самых востребованных направлений туризма в целом, позволяет эффективно решить все проблемы со здоровьем, получив действительно благоприятные прогнозы. Происходит это ввиду того, что медицина за рубежом на сегодняшний день развита в разы лучше, чем отечественная.

Ликвидность услуг, которые предоставляют различные координаторы и сервисы медицинского туризма, обусловлена преимуществами терапии за границей в виде:

  • лояльных расценок на диагностику и лечение при вполне отменном качестве обслуживания (всегда есть вариант выбрать наиболее подходящую для вас клинику);
  • правильно расставленных акцентов за счет консультаций у узкопрофильных специалистов в том числе;
  • высокого уровня комфорта размещения пациентов в стационаре, что определенно влияет и на процесс восстановления организма;
  • профессионализма врачей, практика и опыт которых постоянно обогащается за счет посещения ими различных форумов, конференций и курсов по повышению квалификации;
  • лучшей аппаратурно-технической базы, чего пока нет в нашей стране;
  • соблюдения всех европейских стандартов терапии;
  • возможности получить альтернативные варианты диагностики и лечения, чем также существенно отличается медицина за рубежом;
  • индивидуального подхода к каждому и пациентоориентированности;
  • применения зачастую органосохраняющих и малоинвазивных методик.

Одними из самых популярных направлений считается лечение онкологии за границей, а также ЭКО, кардиохирургия наряду с нейрохирургией и пересадка органов. Также нередко обращаются к тому или иному координатору по вопросу различных видов реабилитации.

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Как выбрать сервис медицинского туризма для лечения за границей

Одним из сервисов медицинского туризма, которому доверяют сегодня, является Pacient.club. При выборе своего координатора стоит обращать внимание на:

  • прозрачность ценообразования его услуг и реальное соотношение стоимости и качества;
  • работу с каждым отдельным пациентов (желателен индивидуальный подход);
  • подбор для пациента максимально оптимального варианта лечения за границей;
  • полное сопровождение пациента в ходе всего процесса терапии за рубежом (помощь во всех организационных моментах, предоставление переводчика при необходимости и т. д.).

Все это присуще и Pacient.club – одному из немногих сервисов, который имеет реальную и заслуженную репутацию, а также множество отзывов об организации поездок за рубеж.

Основные направления медицинского туризма: статистика Pacient.club

По статистике чаще всего за рубежом хотят пройти именно качественную и полноценную диагностику, так как она является важнейшим этапом на пути к выздоровлению. От того, насколько оперативно и точно будет поставлен диагноз, зависит и то, насколько эффективным будет выбранный план лечения.

Помимо диагностики, в сервис медицинского туризма также часто обращаются для терапии за границей. Обычно это касается вопросов лечения онкологии, оперативного вмешательства при патологиях сердца или сосудов, борьбы с редкими генетическими заболеваниями, трансплантации органов, восстановления репродуктивного здоровья, ортопедической хирургии, а также нейро- и спинальной хирургии.

Отдельное место в этой сфере медицинского туризма занимают и такие направления, как эстетика и реабилитация.

Среди стран-лидеров, куда сегодня обращаются за помощью, – Турция, Израиль, Германия, Южная Корея, Испания.

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медицинский туризм Pacient.club лечение за границей

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