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Медик из Хмельницкого – о комплектации "скорых" от Рината Ахметова: "В этих машинах есть все!"

12 июля, 19:00

Врачи и водители Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф очень довольны подарку

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад по всей Украине в рамках реализации проекта "Машины скорой помощи". Он реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счет его средств. Среди регионов, в которые уже приехали новенькие "неотложки", Хмельницкая область.

"У нас местность очень холмистая, и часто, особенно в непогоду, непросто добраться до некоторых пациентов. Но Peugeot Boxer, ключи от которого мне сегодня вручили представители Фонда Рината Ахметова, очень надежные машины, мощные, с хорошей проходимостью. Доедут до всех. Последнее обновление автопарка было у нас в 2013 году, и этот подарок от Рината Ахметова очень кстати. Спасибо ему за поддержку и особенно за то, что сотрудники Фонда так ответственно подошли к комплектации машин. В этих машинах есть все, что нужно врачам! Как говорит молодежь, "это полный фарш". Водители наши тоже очень довольны", – сказал главный врач Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Терещук.

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Новые партии машин скорой помощи от Рината Ахметова уже готовятся к передаче медикам. До конца 2019 года все регионы Украины получат еще 170 самых современных автомобилей.

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Тег врачи, скорые, фонд Рината Ахметова

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