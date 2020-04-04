Медик объяснил, когда Украина сможет делать прогнозы о победе над коронавирусом

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинским медикам и властям не хватает данных о заразившихся и выздоровевших от COVID-19 для прогнозов о том, когда эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад – спустя неделю, две или месяц.

Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Недостаточно информации для прогнозов (временной критической точки. – Ред.). Мы просто не видим графика для Украины. Почему так было в Китае? Потому что был некоторый рост с выявлением больных. Когда берут мазки для тестов, то нужны сутки-двое, чтобы обработать их, тогда идет рост. Затем мощности до какого-то уровня росли и делалось больше тестов. Именно в Китае состоялся большой скачок из-за того, что лаборатории не справлялись с количеством предположительных больных и они не могли обработать все анализы. Поэтому врачи решили на основе рентгена и КТ ставить диагноз без тестов ПЦР. И буквально за день несколько десятков тысяч больных зачислили (в список зараженных коронавирусом. – Ред .)", – говорит эксперт.

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По его словам, в Италии такого не было и там активно росло количество смертей.

"Но сейчас уже есть сглаживание графика. То есть раньше он рос очень быстро, а сейчас выравнивается, и не так растет количество смертей. Были дни, когда количество смертей удваивалось каждые три дня. Сейчас удвоение происходит минимум за неделю. Когда начнет расти количество тех, кто выздоровел, и ежедневное количество смертей начнет падать по сравнению с предыдущим днем, тогда мы можем делать положительные выводы", – резюмировал Леонид Бильченко.

Графика: nippon.com

Напомним, ране эксперт объяснил, что нужно, кроме карантина и режима ЧС в Украине для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки" .

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