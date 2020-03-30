Медики будут "сортировать" украинцев в палатках: подробности от Минздрава

В Украине уже определены 240 больниц так называемой первой волны, которые предназначены для приема больных с коронавирусной болезнью. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который ранее рассказал, сколько уже создано мобильных бригад для проведения тестов на коронавирус на дому.

"По моему распоряжению, вчера (29 марта) возле них (больниц) были развернуты палатки для санитарного сортирования… В случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью, мы не должны всех запускать в стационарное отделение. Именно в этих палатках будет проводиться сортировка", – заявил Ляшко.

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По его словам, в этих палатках будут определять наличие у пациентов коронавирусной инфекции. После этого будут определять тяжесть заболевания и затем перемещать заболевших в стационарное отделение, которое будет изолировано. Ляшко сказал, что такие меры позволят предотвратить внутренне-больничное инфицирование.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

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