Медики назвали пляжи Украины, где купаться не стоит: опубликован список

Список украинских пляжей, где не рекомендует купаться, был опубликован Министерством здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины зафиксировал микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки) на 154 украинских пляжах по результатам исследования воды 27 июля – 3 августа", – говорится в сообщении.

Также был опубликован полный список этих пляжей и рекреационных зон по областям.

Винницкая обл.: пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный", рекреационные зоны в г. Дохно, г. Берладинка, г. Ильинцы, г. Гайсин, г. Немия, г. Южный Буг, рекреационная зона у спасательного поста КП "Хмильниккомунсервис" и "Вишенское озеро".

Волынская обл.: рекреационная зона в городе Нововолынск.

Днепропетровская обл.: пляж в парке им Ф. Мершавцева, пруду территории "южный ГОК", пряж на ставке по ул. Маршала, пляжи КП "Жилищник" и "Днепровец", детский пляж по ул. Паланочная.

Донецкая обл.: "Центральный" г. Мариуполь.

Закарпатская обл.: пляж "Берегкочик", на р. Уж по адресам: пгт Березный, г. Перечин, на р. Латорица в Мукачево на пляжах в парке Победы, ул. Валенберга, в районе Монастыря и по ул. Окружная.

Житомирская обл.: городские пляжи на р. Уж и р. Случ, рекреационная зона Житомира (р-н Полевая), а также "Провалка", "Заречье", рекреационная зона на р. Жерев, р.Тетерев, г. Случ, р.Уборть (с. Подлубы), в прудах "Шандора" и "Рафзавода", в пруде села Скрагливка, а также в рекреационной зоне г. Гнилопять.

Запорожская обл.: общественный пляж "Центральный", "Солнечный" и "Правый берег".

Киевская обл.: рекреационная зона поселка Гостомель и города Ирпень, пляжах на озерах Олесницкого, УМБ-17 в Борисполе, озере "Нестеровка", "Княжицкий", "Центральный" в Белой Церкви, пляже Обуховского горсовета на р. Стугна, также на городских пляжах по ул. Вишневая и г. Украинка.

Кировоградская обл.: городской пляж на р. Ингулец в районе парка им. Т. Шевченко, Александрия, р. Ингулец, Пляж "Переможский", район 8-й школы, Александрия, р. Березивка, с. Звенигородка, в районе Войновское водохранилища, в с. Войновка Александрийский район на р. Ингулец, "Андрюшкин Яр", Светловодск, Кременчугское водохранилище, "Власовский", смт. Власовка, Светловодский городской пляж, "Новониколаевский пляж", М. Кропивницкого, Ингул, Петровский пруд №1, а также в Новониколаевке.

Луганская обл.: пляж ставка в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод", "Пролетарий", р-н лодочной станции в Лисичанске, городские пляжи города Северодонецк на озерах Парковое и Чистое, также на "Клешне", у озера Кривенькое", также в рекреационных зонах г. Сватово, с Бабичево, с. Демино-Александровка, на городском пляже г. Старобельск, а также на пляже "Центральный", стм. Новопсков, ООО "Новопсковский санаторий "Жемчужина", поселок Новопсков, СОК Рибьянцивського СК филиала "Агрогаз" а также пляже ОАО "Укртрансгаз".

Львовская обл.: на озере "Молодежное".

Николаевская обл.: "Стрелка", "Намыв", "Яхт-клуб", "Прибой", а также на пляже в Коблево-Рыбаковской зоне.

Полтавская обл.: пляжи Киевского и Подольского р-на на р. Ворскла, пляж Шевченковского района также на р. Ворскла, "Плесо", "Залив Барбара", центральном городском пляже города Кременчуг, на пляже Воинов Интернационалистов, также в Котелевском районе и на 1 км выше Бельского моста на р. Ворскла.

Одесская обл.: в рекреационной зоне затока в центральном и солнечном районах города.

Ровенская обл.: пляж на ул. Заводская, "Гидропарк", на ул. Старомильська, ООО "Обароивинвест", село Обаров, городские пляжи города Дубровица и города Ровно, прибрежная полоса озера села Воронки, Прибрежная полоса (пляж отсутствует), с. Владимирец, бассейн, район Водоем, поселок Гоща, место массового отдыха в городе Дубно, город Замчиско, город Костополь, пляж Радивилова, искусственный пруд реки Слоновка.

Харьковская обл.: детский и городской пляжи г. Балаклея, "Олимпия", на городском пляже города Красноград и на пруду села Поповка.

Хмельнийкая обл.: городской пляж города Староконстантинов.

Черниговская обл.: у лодочной станции, город Чернигов, у "Парк-отеля" Чернигова, у пешеходного моста, в парке Яловщина.

Черкасская обл.: пляжи "Пушкинский" и "Смелянский".

Напомним, ранее в Минздраве публиковали список из 114 пляжей, купание на которых было не рекомендовано.

Также стоит напомнить о том, как журналисты "Сегодня" в разгар курортного сезона побывали в Бердянске и выяснили особенности бюджетного отпуска в Запорожской области, который пользуется довольно высоким спросом среди туристов.

Ранее мы писали о том, как в Бердянске люди пожаловались на отдых, испорченный водорослями. Тонны растений прибило к берегу, и отдыхающие не могли ни поплавать из-за обилия водорослей, ни посидеть на пляже из-за смрада гниющих растений.