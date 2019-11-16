Медики не смогли спасти: стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

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В четверг, 14 ноября, в Луганской области, где проходит операция Объединенных сил на Донбассе, в результате вражеского обстрела смертельное ранение получил солдат Юрий Хомик .

В пресс-службе Минобороны рассказали, что врачи боролись за жизнь нашего воина, однако полученное им ранение было очень тяжелым, при осуществлении реанимационных мероприятий военнослужащий скончался.

"Рука пророссийской гнилой мрази отняла у родных дорогого человека, у нас – побратима и друга, у Родины – ее сына и воина... Спи спокойно, брат, ты уже отвоевал свое, до последнего вздоха защищая Украину ... А нам – продолжать то, что ты не завершил ... Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!" – говорится в сообщении пресс-службы 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого в Facebook.

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Командование и личный состав 14-й омбр ВСУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика и скорбят вместе с ними, добавили в пресс-службе. Там также подтвердили информацию, что погибший были жителем Владимира-Волынского.

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В то же время напомним, что безвозвратные потери ВСУ за 1-15 ноября составили шесть человек.

Так, 7 ноября погиб боец 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Герман Бродников . 23-летний парень был убит, когда боевики из ПТУРа обстреляли его грузовой "Урал".

8 ноября скончался и его побратим, 37-летний Геннадий Моторин , который получил тяжелые ранения после выстрела боевиков управляемой ракетой в грузовик. Боец получил ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей. Он был самым тяжелым из троих раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако он не выжил.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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