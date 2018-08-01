Медики провели для украинской девочки уникальную операцию

Уникальная операция для особенного ребенка – восьмилетней Иры Химич, которая является единственным в Украине ребенком с редчайшим генетическим заболеванием: ее тело стареет не по годам. Чтобы полечить девочке зубы, дантистам пришлось месяц буквально по крупицам собирать недостающие знания.

У восьмилетней Ирочки Химич – организм взрослого человека. Из-за генетического недуга ее хрупкое тело стремительно стареет. У ребенка растут постоянные зубы, а молочные – не выпадают, что причиняет ребенку сильную боль.

Вмешательство хирургов сопряжено с риском: у девочки хрупкая челюсть и маленький рот. Болезнь Иры настолько редкая, что к операции готовились месяц.

За всю историю человечества медицине было известно только сто пятьдесят человек с таким диагнозом, и он едва описан врачебной практикой. Поэтому главная задача врачей – быть готовыми к любым неожиданностям.

Работали три группы специалистов: анестезиологи, дантисты и хирурги. Врачи частной клиники отказались от гонораров из сострадания – и из научного интереса. А мама согласилась на присутствие журналистов, чтобы люди, которые сталкиваются с редким недугом, знали о нем больше.

Операция длилась пять часов – она была сложнее, чем ожидали, но прошла успешно, а руководитель клиники Ярослав Заблоцкий не скрывал гордости.

Случаем Иры заинтересовались и американские врачи. Осенью девочку ждут в одной из клиник Бостона – там проводят исследования редчайшего синдрома Гетчинсона-Гилфорда.

Напомним, девочке, которая не растет, в 2014 году киевские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце. На тот момент девочке Софии было всего полтора года – а выглядела она, как восьмимесячный ребенок.

Тем временем, сейчас в Днепре полным ходом идет строительство нового хирургического корпуса Центра матери и ребенка им. Руднева. Работы планируют окончить до конца года. А уже в 2019-м планируют начать тестирование современного оборудования, аналогов которому в регионе нет.