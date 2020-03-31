Медики шести областей получили от Фонда Новинского современные средства биозащиты

Также в ближайшее время в медицинские лаборатории будут доставлены 100 тысяч тестов для выявления коронавируса

Больницы Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей получили от Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" современные костюмы биозащиты и респираторы (N99 и N95) высокого уровня защиты. В ближайшее время в медицинские лаборатории будут доставлены 100 тысяч тестов (DialPlexQ™ 2019-nCoV), которые Фонд Новинского закупил в Корее.

"Только объединившись, мы сможем победить нашу общую беду, оказать помощь медикам и защитить людей", – сказал глава Фонда Вадим Новинский.

Он также подчеркнул, что в ближайших планах Смарт-Холдинга и Фонда – дополнительная закупка костюмов биозащиты, медицинских масок, респираторов, средств дезинфекции и прочего дефицитного медоборудования.

"Завтра-послезавтра будем располагать точными данными по количеству и срокам доставки. Все это будет распределяться в медучреждения региона и страны в целом", – сказал Вадим Новинский.

Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" продолжает приобретать средства индивидуальной защиты для медиков, средства оперативного выявления заболевания (экспресс-тесты и системы ПЦР-анализа), а также оказывает поддержку ветеранам войны и труда, которые находятся в зоне риска, – волонтеры Фонда совместно с представителями бизнеса адресно доставляют продукты ветеранам и пенсионерам Киева, Херсона, Николаева и Киевской области. Сегодня такая поддержка совместно с Метинвестом начнет оказываться в Мариуполе. Это общая инициатива акционеров Метинвеста Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку медучреждениям региона и координировать наши усилия со Штабом по борьбе с коронавирусом при Офисе призидента Украины и местными властями", – отметил Вадим Новинский.

Понимая уровень надвигающейся угрозы бизнесы Смарт-Холдинга и Международный благотворительный фонд Вадима Новинского были среди тех, кто первыми откликнулся на призыв государства оказать поддержку в борьбе с распространением инфекции.

Уже первым спецбортом, организованным из Китая по инициативе президента Владимира Зеленского, в Украину были доставлены закупленные Фондом Вадима Новинского 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 850 комплектов защитной одежды и 1000 медицинских очков для медиков. Все это было передано в украинские больницы.

В воскресенье, 29 марта 2020, вторым авиабортом из Китая прибыли тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков.

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Третий авиарейс, который ожидается в начале апреля, доставит приобретенные Фондом Новинского 10-15 ИВЛ и 10 инфекционных боксов для транспортировки зараженных больных, а также средства индивидуальной защиты для медиков. Также на этой неделе прибудут 3 диагностические системы высшего класса, которые позволят за 40 мин поставить диагноз десяткам больным в день.

Как сообщалось, первым в стране на опасность распространения коронавируса отреагировал Фонд Рината Ахметова. По личному решению Рината Ахметова, в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у инфицированных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Список главных медицинских потребностей страны был разработан в координации с МОЗ Украины.

В частности, Фонд Рината Ахметова уже передал государственным учреждениям здравоохранения две партии высококлассных аппаратов ИВЛ шведского производства. Также были предоставлены кислородные концентраторы для них, изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры, многослойные респираторы, очки.

Фонд закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Кроме того, 19 марта стало известно, что Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест, и других активов SCM для помощи Украине.

По личному решению Учредителя, Фонд для всей страны закупит 320 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В кратчайшие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизни людей, и другое оборудование.

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