Медики в регионах получат помощь в виде бытовой техники от одного из лидеров рынка

Техника будет доставлена в региональные отделения опорных больниц, в которых лечатся пациенты с COVID19

В связи с распространением вируса COVID-19 украинские больницы во всех регионах страны работают на пределе своих возможностей. Отрадно, что как крупный, так и малый бизнес не остаются в стороне от сложной ситуации: количество благотворительных инициатив заметно возросло.

О старте одной из таких инициатив рассказали в компании Eldorado. Генеральный директор лидера украинского ритейла бытовой техники Вера Витинская поделилась подробностями программы, которую сеть Eldorado реализовывает в сотрудничестве с Обществом Красного Креста в Украине.

В чем заключается суть программы помощи в борьбе с коронавирусом?

Понимая всю серьезность проблем в украинских больницах, компания Eldorado приняла решение передать сто комплектов бытовой техники украинским медикам. Эта техника будет доставлена в региональные отделения опорных больниц, которые занимаются лечением пациентов с диагностированным короновирусом COVID19. Каждый комплект, помимо прочего, состоит из холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, чайника, ноутбука.

Почему компания сделала именно такой выбор?

На медицинские учреждения нашей страны сейчас возложено обязательство выступить опорными пунктами в реализации программы по борьбе с коронавирусом. Поэтому основной удар на себя принимают именно они. Мы уверены, что при таких обстоятельствах любой активный и социально ответственный бизнес обязан поддержать медиков всеми доступными способами.

Естественно, что компания Eldorado как лидер украинского ритейла подключилась к общенациональной борьбе с болезнью. Мы подумали о том, чем именно можем помочь в сложившихся обстоятельствах? Ответ был очевиден – тем, в чем мы имеем более двадцати лет опыта и экспертизы, – бытовой техникой и домашней электроникой.

К сожалению, количество пациентов в украинских больницах все еще растет. Очевидно, что для скорейшего выздоровления этим людям необходимы приемлемые бытовые условия. Не в меньшей степени в этом нуждаются и сами медики, которые, бывает, сутками не покидают пределы отделения. Учитывая сложную ситуацию с оборудованием в медицинских учреждениях, и было принято решение помочь тем, в чем мы лучше всего разбираемся.

Какие именно больницы получат бытовую технику от сети Eldorado?

Мы обратились за помощью в Общество Красного Креста Украины. Благодаря этому сотрудничеству, мы отобрали сто региональных больниц, которые сейчас специализируются на диагностике и лечении пациентов с симптомами коронавируса. При этом компания приняла решение о том, чтобы по возможности распределить помощь равномерно среди всех регионов.

Также мы осознаем, что в центральных больницах бытовые условия, как правило, на порядок лучше, чем в регионах. Именно поэтому в список вошли региональные медицинские учреждения, которые не только редко находятся в фокусе внимания благотворительных организаций и волонтеров, но и зачастую страдают от нехватки даже самого необходимого.

Как осуществляется доставка комплектов техники?

Мы уже начали доставку техники в региональные больницы. В этом нам активно помогает Общество Красного Креста Украины. На сегодняшний день комплекты бытовой техники от Eldorado получили уже в 15-ти больницах в разных регионах Украины. Мы рассчитываем, что все сто комплектов будут доставлены уже до конца мая 2020 года.

Что мотивирует компанию на подобные проекты?

Мы поддерживаем многие социально значимые инициативы, поскольку прекрасно понимаем свою ответственность перед украинским обществом. Это лишь одна из многих благотворительных акций, в которых принимает участие компания Eldorado.

Здоровье нации и будущее нашей страны – приоритет в политике нашей компании. Мы хотим выразить благодарность украинским медицинским работникам за их самоотверженный труд и за те риски, которые они на себя берут в это непростое время. Также мы с благодарностью относимся к каждому клиенту, который пришел к нам в магазин за покупкой. Это не только мотивирует, но и обязывает удерживать лидерские позиции, совершенствоваться и развиваться.

Пришло время сказать спасибо. И эта программа – способ выразить нашу благодарность.

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