"Медико – Природничий Университет" с 18.11 по 27.11 начал ноябрьский набор студентов!

С 18.11 по 27.11.2019г. «Медико – Природничий Университет» начал ноябрьский набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения

Поступление осуществляется без ЗНО на основе любого диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра) – зачисление на II – III курсы.

После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца по специальностям :

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 ПСИХОЛОГИЯ

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии:

(096)-305-05-96

(095)-443-67-79

(093)-608-62-97

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А

Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/

Социальные сети:

Университет также предоставляет возможность всем желающим пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат.

"Медико – Природничий Университет" приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!

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