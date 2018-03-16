Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски

В этом году в Украине запускают систему электронную систему здравоохранения. Персональную информацию об украинцах переместят в электронную базу данных. Процесс начнется с 1 апреля, когда врачи начнут подписывать с пациентами декларации о медобслуживании. Это часть медицинской реформы.

Какие данные украинцев появятся в электронной системе

Система eHealth даст пациентам возможность выбирать врача и записываться на прием в удобное время. В перспективе в системе будет электронная медкарта пациента с историей болезни. Все анализы будут в электронной форме прикрепляться к карточке.

Это удобно и для врачей, и для пациентов.

Еще это нужно Министерству здравоохранения. Сейчас в Украине сложно вести статистику заболеваемости, контролировать расходы лекарств. С электронной системой государственные органы будут знать, куда следует тратить бюджетные деньги, чтобы это приносило максимум пользы, ведь система будет накапливать большое количество статистики о заболеваниях и лечении. В итоге, медики будут работать в комфортных условиях и будут защищены от злоупотреблений, а все украинцы будут получать за государственный счет более качественные медицинские услуги.

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С 1 апреля во время визита к терапевту, семейному врачу или педиатру нужно будет подписать с врачом декларацию о медобслуживании. После этого медик внесет в систему информацию о пациенте: паспортные данные, идентификационный номер, телефон и электронную почту.

Медицинские данные появятся в системе позже. Электронная система подразумевает, что в ней будут храниться и медицинские карты украинцев. Однако это произойдет не в этом году.

Все данные будут храниться на центральном компоненте системы – он будет принадлежать государству. Пациенты и врачи будут получать к нему доступ через частные медицинские информационные системы. Каждое медзаведение должно само выбрать, какой из них пользоваться. Для коммунальных и государственных больниц базовый набор сервисов – бесплатный.

Риск кражи данных

Центральный компонент будет контролировать государство. Эксплуатацией системы электронного здравоохранения займется госпредприятие "Электронное здоровье". От разработчиков частных информационных систем потребуют строго соблюдать требования к надежности, безопасности и конфиденциальности данных, которыми их системы собираются обмениваться с центральным компонентом. Система также пройдет сертификацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Вся персональная информация будет защищаться согласно закону. А по закону ее нельзя передавать и публиковать", – комментирует Андрей Заяц, член координационного совета Минздрава по вопросам внедрения электронного здравоохранения.

В украинском законодательстве существуют требования по защите персональных данных. Система будет иметь сертификат комплексной системы защиты информации. Все требования к безопасности данных будут касаться как медицинских информационных систем, так и центрального компонента.

Но, несмотря на требования, большинство госреестров в Украине хранится на устаревшем оборудовании. В прошлом году USAID исследовал на защищенность украинские электронные реестры. 40% баз данных не имеют аттестованных систем защиты информации.

Фото: neuro.duke.edu

"Невозможно хранить миллион долларов посреди улицы в полиэтиленовом пакете. Персональные данные тоже ценность. Если мы не хотим, чтобы они попали на черный рынок, нужно, чтобы государственный распорядитель был способен их защитить", – говорит директор Revival Institute for Future.

Законодательство в этой сфере требует доработок, причем как с точки зрения определений и терминологии, так и наказания за подобного рода правонарушения. Работать нужно, в первую очередь, над защитой общенациональных баз данных, в том числе и в сфере здравоохранения, считает Александр Смычников, ведущий консультант 10Guards.