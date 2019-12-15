Медреформа-2020: для врачей первички поменяют систему выплат

В 2020-м базовый тариф составит 600 грн, но из-за уменьшения коэффициентов сумма останется той же

/ Фото: Pixabay

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Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц – если денег у государства не будет хватать. Ведомство вынесло на обсуждение проект порядка реализации государственных гарантий медицинских услуг. В нем прописано, как Национальная служба здоровья будет платить за медицинские услуги больницам.

Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня"

Минздрав поменял базовый тариф и коэффициенты для врачей первички. Сейчас тариф составляет 370 грн. В зависимости от коэффициентов он может достигать 1480 грн – тариф за ребенка до пяти лет. В 2020 базовый тариф составит 600 грн, но из-за уменьшения коэффициентов сумма останется той же.

"В 2020 году расчетная капитационная ставка составит 600 грн, но за счет изменения корректирующих коэффициентов оплата за каждую возрастную группу не меняется. За взрослого в возрасте от 18 до 39 лет НСЗУ будет так же, как и в 2019 году, оплачивать 370 грн, а за ребенка до 5 лет – 1480 грн. Это даст возможность лучше планировать расходы на текущий и последующие годы",- поясняется в сообщении Минздрава.

Национальная служба здоровья будет платить за услуги, которые входят в программу медицинских гарантий. В программу входят первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и медреабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

Ранее сообщалось, что из-за тонкостей медреформы в 2020 году больным придется доплачивать врачам официально.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Денег на все может не хватить: что подготовили в Минздраве для украинцев".

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