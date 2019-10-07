Медреформа в действии: за что государство заплатит вторичке

Только на роды и инфаркты с инсультами нужно около 5 млрд грн. Врачи: может не хватить денег

/ Фото: Pixabay

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В Национальной службе здоровья рассказали о первых медицинских услугах вторичного звена медицины, за которые государство заплатит уже в следующем году. "Сегодня" выяснили, во сколько эти процедуры обойдутся бюджету и что о казенном прейскуранте думают сами врачи.

Цены

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на днях отметила, что полностью запустить реформу второго уровня медицины в следующем году не получится — "многое еще не сделано". И даже начало процесса, по проекту госбюджета, запланировано не на 1 января, а на 1 апреля. Однако глава НСЗУ Олег Петренко уже рассказал о первых услугах, которые войдут в гарантированный пакет на вторичке, и их стоимости. Первыми в фокус реформы попадут лечение острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, помощь при родах, а также ранняя диагностика онкологических заболеваний. За роды больница получит из бюджета 8500 тыс. грн, за лечение инфаркта — 15 800 грн, а за лечение одного инсульта — 19 500 грн. Эти услуги можно будет получить бесплатно по направлению врача первички или лечащего.

Цифры

Мы сравнили цифру, которую в НСЗУ закладывают на помощь при родах и стоимость подобных процедур в частных клиниках. Там цена этой услуги стартует от 20 тыс. грн, хотя чаще колеблется в районе 40-60 тыс. грн. Иногда достигает и 100 тыс. грн. За эти деньги обещают устроить сами роды, провести консультации всех необходимых врачей, диагностику и медикаменты. Также роженице полагается пребывание в стационаре (3-5 дней) в одноместной палате, четырехразовое питание, месячное педиатрическое сопровождение новорожденного и даже помощь психолога. При этом стоимость пакета вырастает на 5-10 тыс. грн, если выясняется, что родится несколько малышей или же что женщине нужно кесарево.

Если же говорить о других цифрах, то, по данным Гостата, в 2018 году было зарегистрировано около 310 тыс. родов. Соответственно, сопровождение только рожениц может обойтись стране больше чем в 2,6 млрд грн. При этом экс-замминистра Минздрава Александр Линчевский ранее отмечал: за один год украинские врачи регистрируют до 40 тыс. инфарктов, а значит, на лечение этих случаев нужно выделить еще 632 млн грн. Наконец, по информации Министерства здравоохранения, ежегодно у нас в стране регистрируется порядка 95 тыс. инсультов, которые в общей сложности потянут на 1,85 млрд грн. В общей сложности только на эти три процедуры нужно будет не меньше 5 млрд грн в год.

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На сегодняшний день еще неизвестно, сколько в госбюджете на 2020-й выделят денег под нужды НСЗУ. Однако в этом году Нацслужба получила на оплату медуслуг из гарантийного пакета первички 15,2 млрд грн. То есть на сопровождение родов, лечение инфарктов и инсультов понадобится почти 30% всего годового бюджета НСЗУ. При этом служба должна оплачивать услуги первички, куда входит ряд быстрых тестов (на ВИЧ, беременность и вирусные гепатиты), а также несколько анализов (мочи, крови, электрокардиограмма).

"Сумма зависит от нюансов"

По словам столичного невролога Александра Николаенко, 19 500 грн на лечение инсульта теоретически может и хватить.

"Стоимость лечения зависит от того, в каком состоянии поступил больной, нужны ли ему реанимационные мероприятия, какие ему показаны препараты, есть ли в больнице более дешевые аналоги и так далее. Но в целом 19,5 тыс. грн для этого достаточно", — объяснил он нам.

А вот кардиолог Евгений Сушинский считает, что сумма на такие услуги должна быть гибкой:

"В теории вот этих почти 16 тыс. грн на лечение одного случая инфаркта должно хватить. Но на практике бывают же разные ситуации. И что мне делать, если я понимаю, что у пациента осложнение и лечение обходится дороже? Требовать каких-то компенсаций? Это неправильно будет. Поэтому тут, наверное, логичнее всего ввести систему, которая будет учитывать сложность проблемы".

Ранее новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи, которые стоят перед ведомством. Подробности – в сюжете:

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