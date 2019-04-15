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Медреформа в Украине: итоги первого года и оценка правительства

Вчера, 23:34

До конца 2020 года вся система здравоохранения должна заработать по евростандартам


Правительству Владимира Гройсмана три года. Этот Кабмин называют правительством реформ.

В прошлом году стартовала медицинская реформа. До конца 2020 года вся система здравоохранения должна заработать по евростандартам. Первые изменения уже ощутимы. По-новому больницы оказывают первичную помощь. У украинцев появились собственные семейные врачи. Декларации подписали уже более 26 млн пациентов. В амбулаториях вместо бумажных карточек и рецептов – электронные. Это усовершенствовало работу программы "доступные лекарства", по которой 7 млн украинцев получают препараты от бронхиальной астмы, диабета и сердечно сосудистых заболеваний бесплатно.

Выросли и зарплаты: врачей в среднем до 15 тысяч гривен, медсестер – до 8 тысяч.

Массово возводятся новые больницы. Весной двери открыл современный кардиоцентр в Тернополе. До конца года в Украине таких будет около полусотни, а это тысячи спасенных жизней.

Во Львове вот-вот заработает новый перинатальный центр. Строительство проверяет лично премьер.

Поскольку старт реформе системы здравоохранения дало правительство Гройсмана "Сегодня" спросили у премьера, доволен ли он качеством изменений.

"Я буду доволен тогда, когда мы приведем все медицинские учреждения в хорошее качество, когда мы приведем качество предоставления медицинских услуг к такому, которое соответствует сегодня европейским стандартам. Я буду доволен тогда, когда все врачи будут получать достойную оплату своего труда. Мы точно на верном пути", – сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Ранее мы писали, что украинцев торопят подписать декларации с врачами.

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Тег правительство, медреформа, Гройсман

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