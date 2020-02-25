Медреформа в Украине: как узнать, какие лекарства есть в больнице

Национальная служба здоровья рассчитала тарифы, по которым будет платить медикам за лечение украинцев. Однако оказалось, что ни в один тариф не включили стоимость лекарств. Как НСЗУ будет выходить из сложившейся ситуации – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Выяснилось, что препараты из Национального перечня лекарств должны выдавать в больницах бесплатно, и наличие всех медикаментов в больнице можно проверить онлайн. Минздрав еще в 2016 году обязал больницы публиковать информацию об остатках препаратов на сайтах. Если у медучреждения нет своего сайта, то информация о медикаментах должна быть на сайтах города и облгосадминистрации.

"На сайте каждого областного департамента здравоохранения в обязательном порядке должна быть полная информация о наличии и стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за средства государственного бюджета, местных бюджетов и других источников в учреждениях здравоохранения Украины. То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении бесплатный для пациентов препарат, и увидеть, по какой цене закупили конкретные лекарства", – говорит юрист Юлия Мороз.

Если врач скажет, что препарат для лечения надо купить, то пациент может проверить, входит ли это лекарство в Национальный перечень (если да, то платить за него не надо). Это можно сделать на сайте "Ліки контроль". Если доктор выписал лекарство, которое не входит в перечень, то можно посмотреть, есть ли у него аналог из Нацперечня.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Остатки препаратов по больницам можно посмотреть на портале "Е-ліки". Однако сайт не охватывает все медучреждения страны. Свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Информацию об остатках лекарств можно также запросить у главного врача. Он обязан ее предоставить, говорит Юлия Мороз.

"В случае если врач назначил пациенту препарат из Национального перечня, а в больнице такого нет, нужно писать жалобу главврачу и в департамент здравоохранения своего города или области", – советует юрист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о новом этапе медреформы и о том, обеспечит ли НСЗУ больницы лекарствами.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Медреформа в Украине: почему лекарства не включили в тарифы на медуслуги".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько стоит лечение от гриппа и ОРВИ в этом году.

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