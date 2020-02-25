Медреформа в Украине: почему лекарства не включили в тарифы на медуслуги

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Национальная служба здоровья рассчитала тарифы, по которым будет платить медикам за лечение украинцев. Например, за лечение инфаркта больнице заплатят 16 000 грн, а за роды – 8 136 грн. Но ни в один тариф не включили стоимость лекарств.

Кто будет оплачивать препараты, разбирался сайт "Сегодня".

Почему тарифы без лекарств

Больницы будут получать препараты так же, как и раньше. Министерство здравоохранения централизованно закупает лекарства по госпрограммам и передает в регионы, затем они распределяются в медучреждения.

Медикаменты не включили в тарифы, они финансируются отдельно.

"У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарств. Другие лекарства, к сожалению, нет возможности включить. Препараты, которые не включены в Национальный перечень лекарств, пациенту может понадобиться купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты — это не запрещено законодательством", – пояснила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины.

Национальный перечень лекарств включает 427 препаратов, которые нужны для первоочередных потребностей медпомощи с доказанной эффективностью. В список входят препараты, начиная от анестетиков (лидокаин, морфин и т.д.) и обезбаливающих, таких, как парацетамол, до противоинфекционных препаратов (оксамнихин, цефтриаксон и другие) и гормонов (гидрокортизон, тамоксифен и другие).

Список разработан на основе Ориентировочного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Эти лекарства должны выдавать в больницах бесплатно. Наличие лекарств в больнице можно проверить.

Как узнать, какие лекарства есть в больнице

Наличие всех лекарств можно проверить онлайн. Минздрав еще в 2016 году обязал больницы публиковать информацию об остатках препаратов на сайтах. Если у медучреждения нет своего сайта, то информация о медикаментах должна быть на сайтах города и облгосадминистрации.

"На сайте каждого областного департамента здравоохранения в обязательном порядке должна быть полная информация о наличии и стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за средства государственного бюджета, местных бюджетов и других источников в учреждениях здравоохранения Украины. То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении бесплатный для пациентов препарат, и увидеть, по какой цене закупили конкретные лекарства", – говорит юрист Юлия Мороз.

Если врач скажет, что препарат для лечения надо купить, то пациент может проверить, входит ли это лекарство в Национальный перечень (если да, то платить за него не надо). Это можно сделать на сайте "Ліки контроль". Если доктор выписал лекарство, которое не входит в перечень, то можно посмотреть, есть ли у него аналог из Национального перечня.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Остатки препаратов по больницам можно посмотреть на портале "Е-ліки". Однако сайт не охватывает все медучреждения страны. Свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Информацию об остатках лекарств можно также запросить у главного врача. Он обязан ее предоставить, говорит Юлия Мороз.

"В случае, если врач назначил пациенту препарат из Национального перечня, а в больнице такого нет, нужно писать жалобу главврачу и в департамент здравоохранения своего города или области", – советует юрист.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько стоит лечение от гриппа и ОРВИ в этом году.

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