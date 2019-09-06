Медреформа в Украине продолжится: как это будет

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Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая собирается продолжать начатую реформу. По ее словам, команда Ульяны Супрун сделала немало, но еще много нужно сделать. Что будет менять Минздрав и как будет продолжаться реформа, в материале сайта "Сегодня".

Приоритеты нового министра

Скалецкая уже назвала несколько приоритетов в своей работе. Первое –– жизнь человека и ее сохранение: никто больше в правительстве не занимается сохранением жизней и здоровья, кроме Министерства здравоохранения. "Мы должны отработать вопрос экстренной медпомощи. Реформа длится с 2012 года, и она не завершена. Есть много вопросов, которые надо решить" – отметила, в частности, Скалецкая.

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Второй приоритет – трансплантология. Длительное время решение этого вопроса оттягивалось. Скалецкая заявила, что уже разговаривала и с представителями Министерства финансов, и со специалистами Минздрава: "На этой недели мы проводим совещание. Мы будем делать все, чтобы до конца года подготовиться и не откладывать опять".

Третье важнейшее направление – доступная качественная и высокотехнологическая медпомощь. "Мы будем работать над ростом продолжительности жизни. В Украине у человека с 55 лет проблемы если не с давлением, так с сердцем. Мы должны работать, чтобы такие проблемы встречались намного позже и человек жил дольше", – заявила министр.

Еще одна задача, которую поставила Скалецкая – это рост рождаемости. За последние пять лет рождаемость сократилась на 40%. Государственная политика по этому вопросу должна быть определена, считает Скалецкая. Это может быть программа репродуктивного здоровья или скрининговые программы.

Вакцинировать будут и взрослых

Первым делом Зоряна Скалецкая пообещала разработать порядок реагирования на инфекционные вспышки и заняться вакцинацией взрослых.

"Вакцинация была очень хорошо проработано прошлым правительством в части закупок вакцин согласно календарю прививок. На сегодня стоит вопрос обеспечения вакцинацией и взрослого населения", – заявила министр.

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Дело в том, что пожизненный иммунитет формируется только после некоторых прививок, например, против кори, паротита, краснухи. Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. Первая ревакцинация для профилактики последних заболеваний у взрослых должна пройти в 26 лет. Затем повторяться каждые 10 лет.

Вакцинация была одним из приоритетов команды Ульяны Супрун. Министерство передало закупки вакцин международным организациям, а сами закупки теперь планируются на три года вперед. Также наличие всех прививок у детей теперь обязательно для посещения школы.

Декларации с врачами подпишут все, а зарплату врачей "защитят"

Реформа первички (медпомощь семейного врача, терапевта, педиатра) прошла в 2018 году. Украинцы вместо участковых врачей теперь могут выбирать, у кого лечиться, без привязки к месту регистрации. На сегодня декларации с врачами подписали около 28 млн украинцев.

Скалецкая говорит, что декларацию должны подписать все. При этом министр отмечает, что доступ к первичной медицине ограничен или вовсе отсутствует в некоторых селах

"Есть необходимость покрыть все население Украины, а не только чтобы 28 млн человек имели доступ к семейному врачу. Это первоочередная задача на сегодня – найти инструменты как это сделать. Ну и, конечно, физическая доступность. Будем говорить с местными властями, поскольку вопрос равномерного распределения доступа к медучреждениям критичен", – заявила министр.

Сегодня зарплата врачей привязана к числу пациентов. За каждого человека, с которым врач подписал декларацию, Национальная служба здоровья платит медучреждению определенный тариф. Сумма зависит от возраста пациентов. За детей и пожилых – больше, за молодежь и людей среднего возраста – меньше. Какую зарплату будет получать врач, определяет главврач по коллективному договору.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Тариф пересмотрят, заявила министр. Поскольку в него включено все, от коммунальных услуг до расходных материалов и зарплат, Скалецкая хочет зафиксировать в тарифе процент на зарплаты врачам.

"В разных медучреждениях очень отличается уровень первичной медпомощи: где-то он высокий, а где-то при огромной нагрузке декларациями врачи получают по 5-6 тыс. гривен, как и раньше. Мы должны защитить врачей путем установления защищенного процента зарплаты в пределах тарифа", – заявила Зоряна Скалецкая.

Специализированная медпомощь и страхование

В этом году идет подготовка к реформе в специализированной медпомощи. Полноценно она должна запуститься в 2020 году. Пока пилотный проект проходит в Полтавской области. Чтобы попасть к врачу вторичной медпомощи, нужно будет получить направление от своего семейного врача.

"Чтобы полностью запустить вторичку через НСЗУ в следующем году, через договоры, как это предвидено законом, гарантированным пакетом, на сегодня еще многое не сделано. По оптимизации медучреждений работа достаточно слабая. Не по всем статьям, предусмотренным программой медицинских гарантий, есть расчеты. Мы будем этим заниматься. До нового года мы это сделаем", – отметила Скалецкая.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

По поводу введения страховой медицины, которую обещает ввести команда президента, Скалецкая заявила, что пока у нее нет конкретного видения. Все будет зависеть от того, что предложит парламент своим законопроектом.

"Когда мы увидим законопроект и его примут, то после этого у нас будет вызов интегрировать его в действующую систему. Мне интересно посмотреть на модель страхования, которую в итоге предложат. Модели обсуждались, но они разные, и там очень много деталей, которые влияют на конечный результат", – прокомментировала министр.

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Экстренная помощь

Экстренная помощь еще не реформирована до конца. В нескольких регионах действуют пилотные проекты. Но чтобы полностью трансформировать оказание экстренной помощи, надо менять диспетчеризацию, закупать новые кареты, переобучать фельдшеров в парамедиков.

"Для меня сейчас важнее не то, приедет ли машина, а то, куда она завезет. Потому что мы не имеем сети, куда мы можем везти пациента, мы не имеем нормальной диспансеризации. Да, это важно, будут ли парамедики в машине, научим ли мы их, но если мы будем заботиться только об этом и только на это бросать свои ресурсы и деньги, отлаженной работы экстренной помощи у нас не будет. Поэтому мы посмотрим, что есть, посмотрим, что нам предлагают иностранные государства, которые хотят оказать нам помощь, но это не является ключевым и единственным", – прокомментировала министр.

/ Фото: fdu.org.ua

По ее словам, основная работа по сети отделений интенсивной терапии и больниц будет вестись с местными властями, без этого разговоры о парамедиках не имеют смысла.

"Я имела переговоры с министром инфраструктуры о том, что мы будем вместе отрабатывать (эти вопросы – Ред.). Какие, например, им по своим планам нужно сделать дороги, чтобы мы могли выполнять наши планы", – добавила Скалецкая.

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