Медреформу хотят отменить: что ждет украинцев

С 1 апреля в Украине должна запуститься медреформа на втором и третьем уровне. Она охватит всю специализированную помощь: от консультации врача до лечения инсультов. Однако в последнее время все чаще идет речь о переносе реформы или даже об ее отмене.

Что меняет медреформа

Если пациенты идут лечиться в больницу, то она будет получать деньги. А чем больше оказанных медуслуг, тем больше финансирование. От нового способа распределения денег потеряют медучреждения, которые люди обходят стороной.

Для этого все медучреждения заключают договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Всего есть 27 пакетов медуслуг, по которым заплатит служба. Условно говоря, это медуслуги, разбитые по группам. Например, есть пакет "Хирургические операции на стационаре". Чтобы в больнице проводили операции, в ней должны быть врачи определенной квалификации, медоборудование, инструменты. Это все подробно прописано в требованиях НСЗУ. Требования одинаковы для всех. Конечно, в Украине найдутся операционные, где может не хватать анестезиологов или медоборудования. Скорее всего, Нацслужба откажет такой больнице в оплате хирургических операций. Но должны ли в таком медучреждении оперировать?

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Как происходит сейчас и должно остаться в прошлом: государство выделяет деньги на медицину и эта сумма распределяется между областями через субвенции. Областные департаменты здравоохранения опять перераспределяют суммы между районами и городами. А местные департаменты делят деньги между больницами. Пока финансирование идет до медучреждения, их делят минимум три круга чиновников. Медучреждение вынуждено лечить пациентов на то, что осталось. В результате, украинцам приходится неофициально платить врачам в государственных и коммунальных больницах.

С 1 апреля этого не будет. НСЗУ напрямую больнице будет перечислять деньги. По договору с НСЗУ медучреждение не сможет брать оплату с пациента. Это может грозить больнице сокращением финансирования. Нацслужба советует обращаться на "горячую" линию НСЗУ 16-77, если вдруг медики попросят доплатить или что-то докупить.

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Что говорят врачи о медрефоме

Вознесенская многопрофильная больница (Николаевская область) кроме своего района принимает пациентов еще из пяти. Это плюс 120 тысяч человек. Их лечение никто не оплачивает, но отказать им медики тоже не могут, говорит Владимир Красеха, главный врач больницы:

"Мы представляем помощь пяти районам вокруг нас. Роженицы из этих районов едут к нам, экстренные и плановые операции – у нас. Инсульты-инфаркты – в нашей больнице. ".

По словам медика, четыре года назад медучреждение было обычной районной больницей. На старте реформы местные власти, объединенные территориальные громады нашли инвесторов и вложили в больницу деньги. Купили современный компьютерный томограф, ангиограф, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, машину экстренной помощи полной комплектации и так далее.

"Что может быть хуже, чем если ничего не менять. Есть только риск, что мы останемся в нынешней ситуации. Мы пример больницы – оказываем помощь жителям других районов и не получаем за это деньги. То есть, мы не получаем деньги за 120 тысяч человек, которые к нам обращаются. Мы ждем, что будем получать справедливую оплату за каждого пациента", – рассказал Владимир Красеха.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Смена правил финансирования – это стимул для больниц обратиться к местным властям за улучшением условий, говорит Михаил Тончев, завотделения нейрохирургии Полтавской областной больницы.

"До этого пациента везли в ближайшую больницу, но никто не задавался вопросом, есть ли там томограф, можно ли провести обследование и поставить правильный диагноз", – говорит Тончев.

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Медреформу хотят отменить

Если медреформу отложат или отменят – это значит, что больницы не получат финансирование. В парламенте лежит два законопроекта – №3130 и №3140, в которых говорится об отмене реформы. Проекты предлагают отменить закон о финансовых гарантиях и оставить все, как есть – ничего не менять. Однако новая система финансирования уже заложена в бюджете на этот год. Все больницы подали заявки в НСЗУ на оплату медуслуг, открыли счета, чтобы получать деньги напрямую.

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Впрочем, профильный комитет Верховной Рады на днях отклонил упомянутые выше законопроекты. Об этом сообщил глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Медреформу никто не переносит и не отменяет. Реформа продолжается, а медицинская помощь населению должна быть бесплатной и доступной. (...) Мы должны говорить о стратегии новой медицины, о механизмах трансформации системы здравоохранения, о необходимых коррективах, но никак не о возврате к неэффективной, устаревшей и, по сути, нежизнеспособной системе", – написал Радуцкий на своей странице в Facebook.

Развенчиваем миф

Существует несколько главных мифов о медреформе, которые используют как аргумент, чтобы ее отменить.

Миф 1. Больницы закроют

НСЗУ финансирует медицинские услуги. Если услуги больницы пользуются спросом и пациенты идут туда лечиться, то медучреждение получит за них оплату. Закрыть его может только местная власть. Так же местная власть могла подготовить больницы к реформе. За некоторые услуги Нацслужба заплатит больше, чем за другие. Это приоритетные медуслуги, от которых украинцы страдают чаще всего – инсульты, инфаркты, онкозаболевания и так далее. Подробно о тарифах сайт "Сегодня" писал в материале: "Сколько государство заплатит за лечение украинцев".

Много паники также вокруг закрытия тубдиспансеров. Туберкулез начнут лечить по международным протоколам – так как его лечат в Германии, США, Британии и других странах. Дело в том, что в Украине больной туберкулезом должен находиться минимум полгода в больнице, даже если человек не заразный. Хотя такой пациент может находиться среди людей и лечиться амбулаторно. В палатах останутся те, кто действительно тяжело болен и его форма туберкулеза небезопасна для окружающих. Если перестать удерживать в больницах тех, кто спокойно может лечиться дома, то действительно часть коек станет в больницах ненужной.

Миф 2. Украинцы останутся без медпомощи

Якобы без декларации украинцы не получат медпомощь. Для получения экстренной помощи декларация не нужна. В других случаях декларацию можно подписать при первом визите к семейному врачу или терапевту. А чтобы попасть к узкому врачу, например, хирургу или отоларингологу понадобится направление от врача первички. Если прийти без направления, то больница имеет право выставить счет.

Но будут исключения. Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях. Декларация нужна для того, чтобы НСЗУ понимала, куда перечислять деньги за оказанную пациенту медуслугу.

Миф 3. Денег не хватит. За медицину придется платить

Бюджет на программу медицинских гарантий в этом году – 72 млрд грн. Но это меньше, чем положено. По закону "О финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" на медуслуги должно выделяться не менее 5% ВВП. 72 млрд – это в три раза меньше. Бюджет принимает Верховная Рада, а НСЗУ эти деньги распределяет. Но даже 72 млрд – это на 20% больше, чем бюджет на медицину в 2019 году. То есть, никто не получит меньше, чем в прошлом году. К тому же, медучреждения в этому году часть финансирования получат на основе их бюджетов за 2019 год, а часть – по тарифам за оказанные медуслуги. Это должно сгладить переход к новой системе финансирования.

НСЗУ рассчитал тарифы, по которым будет платить больницам. Это тарифы не для пациентов. Если в медучреждении попросят доплатить, то надо обращаться на горячую линию НСЗУ 16-77.

Есть часть услуг, которые больницы могут предоставлять платно. Они утверждены Кабмином еще в 1996 году. Это услуги, которые не угрожают здоровью и жизни. Например, к ним относятся массаж, косметологические процедуры, лечебные ванны и так далее. Об этих услугах "Сегодня" писал в материале: "За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев".

О том, как изменится экстренная помощь, смотрите в сюжете "Сегодня":

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