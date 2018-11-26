Медведев уже в панике орет: перехвачены переговоры россиян во время атаки на Азове

После нападения россиян на украинские корабли в Азовском море Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал запись перехваченных переговоров капитана корабля Федеральной службы безопасности РФ "Дон", таранившего украинский буксир, с его командованием в Москве.

Сайт "Сегодня" публикует расшифровку этих переговоров.

"Я второй раз навалился (протаранил украинский буксир. – Ред.), ему разодрал, чуть-чуть, по корме. Есть мысли, б**дь, е**шить военные (Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины. – Ред.), а не буксир, они тогда остановятся точно. Военные маневренны, они начали маневрировать быстро", – пожаловался начальству российский офицер.

В ответ московский начальник заявил о команде от руководства погранслужбы ФСБ РФ "е**шить их тараном, короче, чтобы на**й повредить всех".

Следующим респондентом стал другой российский офицер, потребовавший уточнить, кто именно протаранил украинский корабль.

"Москва уточняет, кто совершил навал? – ПСКР (пограничный сторожевой корабль. – Ред.) "Дон", – говорится в перехваченных переговорах. Также офицер, докладывавший с места событий, заявил, что украинский буксир подвергался тарану дважды – в 7:35, и в 7:44 в воскресенье, 25 ноября.

Следующей репликой "москвич" выразил свое удивление тем, что четыре российских корабля не могут справиться с намного меньшими украинскими судами: "Вы что, не можете вчетвером одного е***то есть, сначала одного, потом другого? – А я пытаюсь, но он маневрирует, он понял, что он маневренный. И как я подхожу, он уходит".

"Надо их е**шить на**й, Медведев (премьер-министр РФ. – Ред.) уже в панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х**ню. – Ну, я знаю, я понимаю, попытки есть… – Б**дь, в винторулевую куда-нибудь чего-нибудь им за***чить, ты не пытался его въе**то есть носом? – Пытались, он не подпускает. – С "Лафета" пытаешься заливать его? – Не-а, они у нас не фурычат", – шла речь во время переговоров.

После этого офицер признался, что во время преследования украинских судов россияне умудрились совершить столкновение между собой: "У нас столкновение с "Изумрудом" серьезное. – Между собой, что ли? – Да".

Далее представитель Москвы предупредил офицера о том, что к ним "едут десять пацанов таких, с прикольными навыками физической подготовки. Они сейчас верхом-верхом придут, наверное, минут через 50, через час. Мы же их сможем сейчас забрать с "Заветного" откуда-нибудь? – Нет, там мелко".

В следующем эпизоде переговоров россиянин уточняет у своего начальника, каким образом ему нужно блокировать украинцев: "Блокировать их, ну, по крайней мере, буксир блокировать, но я вот сейчас осознаю, и думаю, блокировать на север нельзя, или на юг выход, на выход (из территориальных вод. – Ред.) нельзя ему? – На выход. – На выход? Ух ты. Ну, значит, будем сейчас развивать ход, догонять".

"Михалыч, классно у тебя получилось, видео у тебя ох****льное, и эмоции у тебя такие неподдельные. Уже по телевизору тебя показывают. – Да ну, ты брось. – Я тебе серьезно говорю. – Ты не видел, какие у нас повреждения, п**дец", и после этого идут переговоры по поводу захвата обездвиженных украинских судов: "Работаю с буксиром, буксир остановился, но люди стоят с пулеметами".

Далее идут переговоры представителя оперативной группы российского командования с офицерами на месте происшествия: "Подскажите, кто применял оружие на предупредительную стрельбу? – ПСКР "Изумруд". – Не могу выйти на "Изумруд", там кипешь сильный в эфире, там эти орут, украинцы, тонут, или что там с ними происходит. – Он что, на поражение, что ли? Ничего себе…".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море смотрите на сайте "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн.