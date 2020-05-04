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  1. Последние новости Украины

Мендель заверила украинцев, что деньги восстановить легче всего

4 мая, 12:00

Сергей Мартынец

Мендель предложила украинцам определиться, какой из важных человеческих ресурсов легче всего восстанавливается

Пока Украина из-за коронавируса на карантине, пресс-секретарь президента Юлия Мендель предложила украинцам определиться, что для них важнее – здоровье, деньги, энергия или время. Она пришла к выводу, что деньги легче всего восстановить.

На днях она опубликовала видео, на котором предложила украинцам определиться, в каком порядке для нас важны здоровье, время, энергия и деньги.

Видео: instagram.com/iuliia_mendel

А сегодня она объяснила свою позицию по этому поводу.

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Фото: Черновицкая ОГА

"Чтобы расставить эти ресурсы правильно, надо понять, что из них ценнее. В современном динамичном мире с забеганными графиками люди часто гонятся за деньгами, как основой для нашего счастья. И в то же время немало людей, у которых есть деньги, не имеют ощущение счастья, уверенности или самореализованности. Секрет в том, что деньги можно восстановить легче. В течение жизни человек теряет и зарабатывает. И восстановить баланс денег легче из перечисленного списка. Человек также восстанавливает энергию. Да, иногда за ночь, а иногда для этого требуется несколько недель. Но мы восстанавливаем энергию постоянно. В целом человеческий организм спроектирован и на восстановление здоровья. Хотя иногда это очень сложно и требует много энергии, времени и денег. Поэтому это должно быть вторым приоритетом. Единственное, чего мы не можем восстановить – это время. Время – это единственная категория, которую мы теряем навсегда", – написала Мендель в Instagram.

Пресс-секретарь Зеленского расположила приоритеты в следующем порядке:

  • время, как категория, которую невозможно восстановить;
  • здоровье, как ресурс, который труднее восстанавливать;
  • энергия, которую мы восстанавливаем постоянно;
  • деньги – категория, которую восстановить легче всего.

Совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус" провел опрос, как карантин изменил жизнь людей. Украинцы признались, что не хватает денег и поцелуев. Кардинальные изменения почувствовал на себе каждый третий.

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деньги опрос Юлия Мендель

Источник: Сегодня

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