Меня спасло чудо: рассказ украинки, которая должна была быть на борту взорвавшегося в Москве самолета

Женщина призналась, что в последний момент поменяла дату вылета

Фото: AFP

Украинка Светлана Князева рассказала о том, как чудом не попала на борт взорвавшегося в Москве самолета.

Светлана Князева уже несколько лет работает в Мурманске, но ежегодно приезжает погостить к родителям во время длительного отпуска. До Москвы едет на поезде, а уже оттуда вылетает в Мурманск.

И когда 2 недели назад она покупала билеты на вылет из "Шереметьево", в последний момент поменяла дату вылета с 5-го на 6-го мая.

Женщина до сих пор не может прийти в себя, говорит, что ее спасало чудо, и не представляет, как сегодня поднимется на борт самолета. Об этом женщина рассказала изданию "НМ".

"Всегда в отпуске планирую каждый день, чтобы было время после долгой дороги из Днепра в Мурманск прийти в себя. И сейчас должна была вылетать 5 мая, потом еще день свободный — и на работу. Но буквально перед тем, как оплатить билет, подумала, что еще денек побуду с родителями. Кто мог подумать, что это решение спасет мне жизнь", — рассказала Светлана.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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