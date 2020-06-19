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Мэр Одессы Геннадий Труханов: "Новая эстакада – один из самых масштабных проектов в Одессе за полвека"

19 июня, 16:40

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19 июня в Одессе торжественно открыли велопешеходную эстакаду на 10-й станции Большого Фонтана

Нынешний, 2020 год запомнится одесситам как год окончания строительства велопешеходной эстакады. Это сооружение позволило соединить две части знаменитой Трассы здоровья в единый маршрут длиной 15 километров.

19 июня в Одессе торжественно открыли велопешеходную эстакаду на 10-й станции Большого Фонтана. На открытии присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов, который поблагодарил всех причастных к созданию эстакады.

Несмотря на кажущуюся легкость, построенная эстакада – это сложное инженерное и архитектурное сооружение, особенно учитывая специфику местности. Именно поэтому работы начались с проведения масштабных укрепительных и противооползневых работ. На протяжении двух лет строители днем и ночью возводили эту конструкцию.

"Все, что мы делаем – для Одессы и одесситов. Мы взялись за ту работу, которую не делали десятилетиями – благоустройство трассы здоровья. Мы обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, установили туалеты. С самого начала мы понимали, что строительство эстакады – очень амбициозный проект. Как минимум потому, что на средней террасе никогда не было велопешеходой зоны, выполненной в таком качестве. Но мы взялись за него и успешно реализовали", – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На время строительства городская власть не закрывала популярный пляж на 10-й станции Большого Фонтана: одесситам и гостям города был обеспечен беспрепятственный доступ к морю

"Мы не останавливаемся на достигнутом, работы будут продолжены. Мы хотим, чтобы одесская Трасса здоровья стала местом объединения спортсменов со всей Украины", – подчеркнул Геннадий Труханов.

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Одесса эстакада велодорожки пешеходная зона Геннадий Труханов

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