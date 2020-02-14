Mercedes-Benz, Audi, Renault, Volkswagen – кто еще рекомендует моторное масло Azmol BP?

Сегодня у Азмол уже девять допусков крупнейших автоконцернов

Стремительные изменения требований к автомобилям значительно повлияли на производство продукции Azmol BP. Хотя, территориально предприятие, производящее масла, СОЖ и смазки, находится в городе Бердянске, в работе используются только европейское сырье и британские технологии. По словам технического директора компании Терри Дикена, на сегодняшний день моторные масла компании разрабатываются лучшими специалистами с учетом строгих современных европейских норм. Производители двигателей выдвигают собственные требования к смазочным материалам, соответствие которым гарантирует совместимость смазочного материала с мотором, если это так, выдается соответствующий сертификат – допуск. Сегодня у Азмол уже 9 допусков крупнейших автоконцернов.

На начало 2020 года Azmol BP уже имеет допуски от Mercedes-Benz, концерна VAG, производящего автомобили Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, MAN, концерна VOLVO Trucks, Mack Trucks, Renault, от автомобилестроительной компании JAC Motors, для обслуживания коммерческих автомобилей JAC N-Series, от всемирно известного производителя двигателей Cummins.

"Количество допусков, которые мы имеем на сегодняшний день, демонстрирует качество наших моторных масел, и мы уверены, что в скором времени их будет больше. Такое положение вещей позволяет Azmol BP уверенно выйти на европейский рынок и с продукцией в сегменте премиум-класса", - отметил Терри Дикен, технический директор компании.

Первоочередные задачи моторного масла – предотвращение нагрева и снижение трения деталей двигателя. В зависимости от материалов, использованных при производстве мотора, а также их взаимодействия с присадками, масла могут показывать разную эффективность.

Поэтому автоконцерны дают допуски техническим жидкостям для их использования в моторах своих машин определенных марок, классов и моделей. Допуск масла обязательно указывается на упаковке и говорит о том, что продукция была протестирована с конкретными двигателями.

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Наличие такого обозначения гарантирует надежную защиту элементов мотора и увеличения срока его службы при условии использования данного смазочного материала. Дарья Дудко – ведущий специалист отдела маркетинга Azmol BP – отметила, что наличие допуска – один из главных критериев, на который ориентируются владельцы автомобилей при выборе моторного масла. Это связано с тем, что соответствующая маркировка гарантирует высокое качество продукта и его совместимость с конкретным мотором.

Чтобы смазочный продукт получил допуск, необходимо провести длительные эксплуатационные испытания, лабораторные анализы и стендовые опыты. Моторное масло используется на нескольких стендах, после чего специалисты тщательно анализируют состояние двигателей. Если все характеристики продукта соответствуют требованиям, заявленным производителем мотора, компания получает право ставить соответствующую маркировку на своей таре.

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Моторные масла AZMOL 5W-40 Leader Plus, AZMOL 10W-40 Leader Plus, AZMOL 10W-40 Famula M и AZMOL 15W-40 Famula M несколько месяцев проходили необходимые лабораторные и стендовые испытания, чтобы подтвердить полное соответствие квалификационным требованиям автоконцерна DAIMLER. Итогом исследований стало получение допуска для использования смазочных материалов в двигателях Mercedes-Benz.

Один из мировых лидеров автостроения Volvo также рекомендует использование моторного масла Famula LD 10W-40 от Азмол. Длительное время специалисты тщательно исследовали продукт и пришли к выводу, что он отвечает всем требованиям спецификаций: (VDS-3), Renault VI (RLD-2) и Mack (EO-N). Таким образом, смазочный материал получил сразу три допуска, что, несомненно, является подтверждением высокого качества продукции.

Azmol British Petrochemicals получил допуск от Cummins – известного американского производителя дизельных двигателей. Масло Azmol Famula M 15W-40 рекомендовано для использования на этих моторах, что подтверждает официальный допуск CES 20078 информация, опубликованная на ресурсе QuickServe Online.

Не так давно ведущие специалисты компании разработали современное малозольное масло AZMOL 5w-30 Ultra plus 504.00/507.00, преимуществом которого стали удлиненный интервал замены и энергосбережение. Оно полностью соответствует всем требованиям автоконцерна VAG, который сегодня является одним из лидеров автопромышленности и выпускает автомобили Audi, Volkswagen, Skoda и Seat. Этот смазочный материал рекомендован для использования в двигателях концерна, что подтверждает соответствующий официальный документ VW 504.00/507.00.

MAN рекомендует моторное масло AZMOL Famula LD 10W-40, что подтверждает официальный допуск MAN M 3477. Это масло соответствует всем требованиям высокопроизводительных дизельных двигателей для магистральных тягачей, экономно расходуется и сохраняет ресурс систем снижения токсичности.

Также Азмол получил допуск от компании JAC Motors и рекомендован к использованию на коммерческих автомобилях JAC N-Series.

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