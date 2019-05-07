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Папа Римский впервые посетит Скопье, суд слушает дело Савченко и Рубана: темы дня

7 мая, 12:54

Папа Римский направляется в Скопье в рамках визита в Болгарию и Северную Македонию, а под Киевом начнут слушать дело одиозного нардепа


Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные темы 7 мая, которые будут задавать информационный фон в течение дня.

Проходит заседание Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития.

В рамках Недели безопасности дорожного движения проходит Национальный Форум по безопасности на транспорте. В нем примут участие политики, чиновники, представители государственных учреждений и общественных организаций, медики.

Броварской горрайонный суд Киевской области начинает слушать дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Дело должна рассматривать коллегия из трех судей.

Папа Римский Франциск направляется из Софии в Скопье в рамках своего апостольского визита в Болгарию и Северную Македонию. До сих пор в Скопье не бывал ни один глава Римско-католической церкви.

Об итогах дня 6 мая – замене руководителя ООС, обещании увеличения выплат бойцам, и замедлении роста ВВП – смотрите в сюжете "Сегодня".


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Тег Савченко, Папа Римский Франциск

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Сегодня

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